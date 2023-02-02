Soyer: “Her konuda işbirliğine hazırız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve üye ülkelerin elçi müsteşarlarını ağırladı. Başkan Soyer, “Kentlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Hangi konuda olursa olsun biz işbirliğine hazırız” dedi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve üye ülkelerin elçi müsteşarlarının oluşturduğu heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Fuar İzmir’de ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou önderliğindeki heyetin ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da yer aldı.



“AB ile uyum içinde çalışmak”

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden birinin Avrupa Birliği ile uyum içinde çalışmak olduğunu belirterek “Demokratik bir proje olarak AB bizim geleceğimiz için önemli bir rol oynuyor. Gezegenimizin geleceği şehirlerin geleceği. Yerel çözümlerin, küresel sorunlar için önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.



“İşbirliğine hazırız”

Yılda 30 uluslararası fuar düzenlediklerini ve 2026 yılında Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Kentlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Halklarımız arasındaki ilişkiyi geliştirmeliyiz. Hangi konuda olursa olsun biz her konuda işbirliğine hazırız” dedi. Başkan Soyer, heyeti Eylül ayında yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı’na da davet etti.



“Büyük planlarınız olduğunu biliyoruz”

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou ise “Büyük ve önemli planlarınız, programınızın olduğunu, sürdürülebilir kalkınma, yeşil enerjiye önem verdiğinizi biliyoruz. İşbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.