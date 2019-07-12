Soyer'in önerisi kabul edildi: GSF Kültürpark'a taşınacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sunduğu öneri kabul edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark'a taşınacak.

Soyer'in önerisi kabul edildi: GSF Kültürpark'a taşınacak
12 Temmuz 2019 Cuma 13:32
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 'depreme dayanıklı olmadığı' gerekçesi ile üniversitenin Tınaztepe'ye taşınması tartışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerisiyle çözüme ulaştı. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı salı günü bir araya gelerek protokol imzalayacaklarını bildirdi. Akademisyenler bugün yapacakları toplantıda Kültürpark'taki hangi alanın hangi bölüm tarafından kullanılacağı, taşınmanın nasıl gerçekleştirileceği gibi konularda bir plan yaparak Rektörlüğe sunacaklar. Verilecek olan karar Rektörlüğe sunularak sonuca bağlanan kararla taşınma gerçekleştirilecek.
 
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