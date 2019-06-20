Soyer'in yeni hedef kurumu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki genel müdür yardımcıları ve bazı daire başkanlarının istifasını istedi.

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana idari yapısında bazı değişiklikler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devamında belediye şirketlerinin yönetimlerini değiştirmişti. Birçok kişiye yeni görevlendirmeler yapan Soyer'in yeni hedefi İZSU oldu. İzmir’de su yatırımları başta olmak üzere altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisleri gibi önemli işleri idare eden en önemli kurumlar arasında bulunan İZSU’da Genel Müdür Fügen Selvitopu emekliliğini istemişti. Selvitopu’nun ardından İZSU Genel Müdürlüğü’ne vekaleten atanan ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar Fen İşleri Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Canbek, Soyer’in kararlarını belirlenen isimlere tebliğ etti.

Görevinizden ayrılın

Buna göre, İZSU’da yıllardır görev yapan yatırım, projeler, su yapıları ve emlak-istimlak gibi teknik birimlerden sorumlu olan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suzan Gök’ün emekliliği istendi. Ayrıca, Gök’e bağlı olarak çalışan Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Saim Ulutaş da emeklilik dilekçesi vererek kurumdan ayrıldı. Başkan Soyer, göreve geldikten sonra belediye birimleri ve İZSU’dan brifingler almış en problemli yer olarak yatırım ve altyapı projelerinin üretildiği bu bölümlerden şikayetlerin geldiğine kanaat getirmişti. Yine, aynı genel müdür yardımcılarına bağlı diğer daire başkanlarına da “görevlerinizden ayrılın” mesajı verildi. Bu isimler arasında, Projeler Daire Başkanı Alp Ulusoy, Yapı ve Su İşleri Daire Başkanı Erkan Aksu ile Emlak-İstimlak Daire Başkanı Levent Sınmaz’ın bulunduğu öğrenildi. Başkan Soyer’in operasyon listesinde Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz da yer aldı. İZSU’da su isale, arıtma tesisleri ve dağıtımı gibi suyun İzmirlilerle buluşması konusunda çalışan daire başkanlıkları ve birimlerin başında bulanan Yılmaz’ın da emekliliği istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Aziz Kocaoğlu döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışan ve bir süredir İZSU’da genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Serpil Baran ile de yollar ayrıldı. Yeni Genel Müdür Vekili Canbek, Baran’ın emekli olmasını istedi. Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kocaoğlu’nun Bornova’dan transfer ettiği isimler arasında yer alıyordu. İZSU’da abone işleri, ticaret müdürlüğü, insan kaynakları, destek hizmetleri gibi idari birimleri yöneten isim olan Baran’a Başkan Soyer’in kararı tebliğ edildi.

Kalacak fakat yeri değişecek

Genel Müdür Selvitopu ile birlikte dört kadın genel müdür yardımcısının daha yönettiği İZSU Genel Müdürlüğü’ndeki değişimden sadece Genel Müdür Yardımcısı Gülay Demircioğlu etkilenmedi. Kurumun, içme suyu ve kanalizasyon, makine ikmal ve tesisler gibi daire başkanlıklarının başındaki isim olan Demircioğlu’nun görevde kalacağı fakat kurum şemasındaki yerinin değiştirilebileceği öğrenildi. Demircioğlu’na, istifası istenen Genel Müdür Yardımcısı Baran’a bağlı olan daire başkanlıkları ve birimlerin bağlanabileceği ifade edildi.

Kimin geleceği muamma

İZSU’da başlayan değişim fırtınasında genel müdür yardımcılığına atanması beklenen isimler arasında iki kritik isim bulunuyor. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan mesaisiyle vatandaşların en çok talepte bulunduğu birim olan Kanalizasyon Daire Başkanı Onur Demirci’nin genel müdür yardımcılığına atanması bekleniyor. Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrılan İzmir genelinde kanalizasyon hizmetlerini yöneten Demirci’nin idaresinde aynı zamanda atık su pompa istasyonları da bulunuyor.

Yine, bir üst kademeye atanması beklenen isimlerden birisi de İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Filiz Yıldız… Yarımada, Nif, Menderes ve Gediz olarak 4’e ayrılan İzmir genelinde içme suyuna yönelik çalışmaları yapan Daire Başkanı Yıldız’ın Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan boşalan üçüncü genel müdür yardımcılığı koltuğuna ise Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu’nun atanabileceği ifade ediliyor. Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın Mersin’den transfer ederek Karşıyaka’da 5 yıldır çalıştığı isim olan Köseoğlu, İZSU Genel Müdürlüğü görevini istemişti. Köseoğlu’nun talebi, Başkan Soyer’den karşılık bulmadı.