Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 yıl aradan sonra yeniden İzmir’de düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmalarının ikincisinde işçi ve işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Soyer, “Bugün İzmir için, Türkiye için tarihi bir gün. Sizler emeğin hakkının korunması için önerdiğiniz fikirlerle geleceğe ışık tutacaksınız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için düzenlenen paydaş buluşmaları kapsamında çiftçilerden sonra işçi ve işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine “Bugün İzmir için, Türkiye için tarihi bir gün” diyerek başladı. Kentte 100 yıl öncesinde yapılan İktisat Kongresi’ne değinen Başkan Soyer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün o kongredeki açılış konuşmasını okudu ve 12 maddelik sonuç bildirgesine dikkat çekti.

İlki 100 yıl önce İzmir’de düzenlenen ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi’nin ikincisi “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla Şubat 2023’te yeniden İzmir’de yapılacak. Tarihi kongreyle ekonomik kriz, devalüasyon ve yoksulluk gibi temel ekonomik sorunlara çözüm üretilmesi hedefleniyor.



“Bu sadece bir İzmir kongresi değildir”



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce İzmir’de topladığı İktisat Kongresi’nde işçilerin kendi durumlarıyla ilgili kararlar aldığını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “İşçiler bu kararlar doğrultusunda geleceklerini belirlemeye gayret etmişler. Şimdi aynı tarihi misyonla yola çıktık. Bu sadece bir İzmir Kongresi değildir. Bu, Türkiye’ye vermek istediğimiz, gelecek nesillere bırakmak istediğimiz bir kongredir. Her birinizden ricamız, işçilerin bugüne ve geleceğe dair hangi sorunları varsa çözümüne dair ne öneriniz varsa bize iletmeniz. Sizler için 6 soru hazırladık. Ama bunlar sizi sınırlamasın. Sadece zihin açıcı, ilham verici sorular olarak kabul edin. Bambaşka sorular, çözüm önerilerini gündeme getirebilirsiniz. 3 ay sürecek toplantılardan sonra oluşturacağımız 4 ayrı masada bunlar değerlendirilecek ve sonuçta Türkiye’nin iktisat politikalarını şekillendirmeye esas metinler ortaya çıkacak. Bütün konuşmaları kaydedeceğiz ve kitaplarını, belgeselini, videolarını hazırlayacağız. Büyük kongreyi topladığımızda da oradan Türkiye’nin geleceği için ortak sonuçlar çıkarmaya gayret edeceğiz” dedi.

“İzmir’in tarihi misyonunu geleceğe taşımak istiyoruz”



Sadece bugünün sorunlarıyla ilgili çözüm arayışında olmadıklarını belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz aslında bizden sonraki kuşaklar için, bizden sonraki emekçiler için, bizden sonraki işçiler için ne yapmalıyız, hukuki sorunlarına nasıl çözümler üretmeliyiz, küresel krizler karşısında işçinin emeğinin hakkını koruyacak çözümler neler olmalı, uluslararası rekabet nedeniyle ezilen işçi hakkının korunması için ne yapmak lazım, uluslararası işçi örgütleriyle ne tür ilişkiler kurmak lazım bunları konuşacağız. Bu toplantının gündemini siz belirleyeceksiniz. Biz sadece sizi bir araya getirerek İzmir’in tarihi misyonunu geleceğe taşımak istiyoruz. Onun öncüsü olmak istiyoruz. Çok umutlandım. Sizler emeğin hakkının korunması için önerdiğiniz fikirlerle geleceğe ışık tutacaksınız. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız.”



Takvimde neler var?



Ağustos ve Ekim aylarını kapsayan 3 aylık süreçte çiftçiler, işçiler, tüccar ve sanayicilerle olmak üzere toplam 4 kategoride Paydaş Buluşmaları tamamlanacak.

İkinci safha olan Uzman Toplantıları ise Kasım-Ocak aylarını kapsayan süreçte düzenlenecek. Uzman Buluşmaları çatısı altında “Birbirimizden Razıyız”, “Doğamıza Dönüyoruz”, “Geçmişimizi Anlıyoruz”, “Geleceği Görüyoruz” oturumları yapılacak. Şubat 2023’te yapılacak İzmir İktisat Kongresi’nde ise Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden bu konularda çalışan uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi hedefleniyor.