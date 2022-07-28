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Soyer: İzmir'de çıkan yangınların yüzde 60 sigara izmariti yüzünden

İzmir’in kahraman itfaiyecileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla olası yangınlara karşı teyakkuza geçti. İtfaiye personelini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, İzmir’de 20 günde çıkan yangınların yüzde 60’ının sigara izmaritinden çıktığını söyledi

Soyer: İzmir'de çıkan yangınların yüzde 60 sigara izmariti yüzünden
28 Temmuz 2022 Perşembe 10:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir'deki Hizmet Binasını ziyaret ederek olası yangınlara karşı teyakkuza geçen itfaiye personeline moral desteği verdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kentteki yangın sayısında artış meydana geldiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “1-20 Temmuz tarihleri arasında yoğun hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle bin 556 yangın meydana geldi. Bunların 1473 tanesine arkadaşlarımız hızla müdahale ederek söndürdü. Bunların sadece 57'si kısmen yanma, 26'sı da tüm gayretlere rağmen tamamen yanma sonrasında söndürüldü” diye konuştu. 

Telsizle teşekkür etti


Başkan Soyer, görev başındaki itfaiye personeline de telsizle seslenerek, "Değerli kardeşlerim kazasız belasız yangınsız bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugüne kadarki kahramanca mücadelenizi kutluyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. 

İzmirlilerin içi rahat etsin


Yangın mevsimi nedeniyle sıkıntılı günlerden geçildiğini ifade eden Başkanı Soyer, “Sıcaklıkların arttığı bugünlerde, küresel ısınma, iklim krizi bu süreçleri hızlandırıyor ama İzmirlilerin içi rahat etsin. Başta İtfaiye Daire Başkanımız İsmail Derse olmak üzere itfaiye erleri olağan üstü özveri ve çabayla canla başla çalışmayı sürdürüyorlar. İzmir Türkiye’nin yangına karşı en dirençli kentidir” diye konuştu.

İşte İzmir İtfaiyesi’nin başarısının sırrı


Başkan Soyer İzmir İtfaiyesi’nin başarısının arkasında çok önemli faktörlerin olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın elindeki araç-gereç miktarı bugünün parasıyla 2 milyar lira yani 100 milyon euro civarında. Bu Türkiye’de kişi başına düşen araç gereç sayıları bakımından İzmir İtfaiyesini lider konuma getiriyor. Türkiye’de itfaiye teşkilatları içinde araç gereç sayısı en çok olan il İzmir. Birincisi bu. İkincisi Akıllı İhbar Sistemi’yle oluşturduğumuz yepyeni bir yapı var. Bu sistem ormanlık alanların yüzde 46’sını gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi ‘yapay zeka’ ile izleyen kameralar sayesinde en zayıf dumanı dahi tespit edebiliyor. Tespit edilen yangının görüntüsü, konumu ve türü sistem tarafından yazılım programı sayesinde ekiplere gönderiliyor. Böylelikle yangınlar başlangıç aşamasında müfrezelere yönlendiriliyor ve yangın hızlıca önlenebiliyor. Bu sistemi önümüzdeki günlerde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın desteğiyle daha geniş alana yayacağız. Üçüncü faktörde özellikle orman köylerinde oluşturduğumuz teşkilat. Geçen yıl dağıtılanlarla 355 tazyikli su püskürten tankere sahibiz. Yangın riski yüksek köylerde yerinde eğitimler ile köy halkının yangınlara nasıl müdahale edeceği konusunda bilgilenmesini sağladık. Yangın çıktığı anda çok ciddi bir biçimde itfaiye mürettebatı olay yerine gelene kadar müdahale edebiliyorlar. Bu da Türkiye’de benzeri görülmemiş bir uygulama.” 

Yangınları insan eliyle çıkarıyoruz


İzmir’de 20 günde çıkan yangınların yüzde 60’ının sigara izmaritinden çıktığını belirten Başkan Soyer, “Yüzde yirmisi vatandaşlarımızın temizlik amaçlı yaptıkları, bahçe çöplerini yakmaları ve ateşi kontrol edemeyerek kaçırmaları veya işlem sonrasında ateşi tam olarak söndürmemelerinde kaynaklandı. Son zamanlardaki sıcak ve rüzgarlı havalardan kaynaklı elektrik tellerinin birbirine vurması sonucu da yangınlar meydana geldi. Özetle en çok insan eliyle çıkartıyoruz bu yangınları ve en çok sigara izmariti nedeniyle çıkıyor bu yangınlar. Çok zor günler bu günler. Biz yangın mevsimi diyoruz bu günlere. Arkadaşlarımız canla başla mücadele veriyorlar. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntı devam edecek sadece son 24 saat içerisinde bile arkadaşlarımız 95 yangına müdahale etti” dedi. 

Etiketler; #izmir #tunç soyer #yangın #sigara izmariti
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