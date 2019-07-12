Soyer: İzmir'in dünyaya söyleyecek çok sözü var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz" dedi.

Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu'nun 2019- 2020 dönemi ikinci basın toplantısı, Konak'taki İzmir Milli Kütüphane binasında gerçekleştirildi. Programa daveti olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kütüphane binasına bisikletle geldi. Basın toplantısında, Rotary Kulübü'nün desteği ile eğitimini tamamlayan veya proje geliştirenler, hayatlarındaki değişimleri anlattı. Özel eğitim öğrencisi olan ve Otizm Korosu'nda müzik eğitimi alan Kemal Bolduk, toplantıda önce hikayesini anlattı ardından da 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı seslendirdi. Katılımcılar, Boduk'u ayakta alkışladı.

Hepsi CHP'li olan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve rotaryenlerin de katıldığı etkinlikte hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyada hiç gitmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz yerde doğan çocukların da annesi- babası olduğumuz duygusunu taşımadığımız sürece dünya yaşanacak bir yer olmayacak. Rotary'nin bu dünyayı birleştirme meselesi çok kıymetli" diye konuştu.

İzmir'in sosyal geni var

Bir gün herkesin, insanların birbirine muhtaç olduğunu anlayacağını dile getiren Soyer, "Sonuçta birbirimize muhtacız; ancak bir araya gelirsek bir güç ortaya koyabiliriz. Zaman zaman bunu anlamakta zorlanıyoruz. İnsan olmanın dayattığı bir gerçek. Öyle bir hızla yaşıyoruz ki ne vicdanımız ne aklımız hayatın ritmini yakalayamaz bir halde. Biz hızlandıkça aslında kendimizden uzaklaşıyoruz. Doğadan, birbirimizden uzaklaşıyoruz" dedi.

Doğanın ritmini yakaladıkça insanların daha fazla birbirine yakınlaşacağını kaydeden Başkan Soyer, farklılıklarla güzel ve zengin olduklarını, İzmir'i güzel yapan şeylerin başında biraz da bunun geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"İzmir, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir şehirden bu nedenle farklı. Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Belki de yüzlerce yıl kültürünü bilmediği insanlarla ticaret yapmanın getirdiği bir şey bu. Birlikte pastayı büyütmüşler ve paylaşmayı öğrenmişler. Bir arada yaşama kültürü konusunda sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz. Beni umutlandırdığınız ve heyecanlandırdığınız için teşekkür ediyorum."

Sadece başlangıç

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ise 6 temel ilke ile hizmet ürettiklerini söyledi. Rotaryenlerin, kendinden önce hizmet ülküsüyle ve gönüllülük esasına uyumlu olarak çalıştıklarını kaydeden Akçiçek, başlangıç noktalarının toplumsal ihtiyaçlar olduğuna değindi. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulmak için kendi kaynakları, belediyeler, üniversiteler, kamu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştıklarını anlatan Akçiçek, "Rotary'nin uluslararası gücünden faydalanıp mutlaka çözüm üretmeye çalışırız. Bizim izlediğimiz yol Rotary'nin toplum birliğine gitme yoludur. Bugün bölgemizde 83 tane toplum birliği vardır. Dünyada ise 100'den fazla ülkede 10 binden fazla Rotary toplum birliği faal olarak çalışmaktadır. Yaptıklarımız sadece bir başlangıçtı" dedi.

Fatih Akçiçek, İzmir'de 'Rotary Barış Merkezi' kurmak için çalışacaklarını, bunun kente çok yakışacağını düşündüklerini söyledi.

Toplantının ardından Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e plaket verdi. Soyer, kendisini görenlerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra bisiklete binerek, belediye binasına döndü.