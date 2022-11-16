Soyer, İzmir iş dünyasına seslendi: Elimizi taşın altına koyuyoruz

İzmir iş dünyası EGİAD tarafından düzenlenen “EGİAD Gelecek için Sürdürülebilirlik Zirvesi”nde buluştu. Zirvede konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer ise “Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından, CK Architecture Ana Sponsorluğunda düzenlenen “EGİAD Gelecek için Sürdürülebilirlik Zirvesi”, İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Dijitalleşme, toplumsal dönüşüm ve dönüşümü harekete geçiren strateji ve işbirliklerinin masaya yatırıldığı zirvenin açılış konuşmalarını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (iZTO) Yönelim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve CK Architecture Interiors Kurucusu Mimar Cem Kapancıoğlu yaptı.

“Elimizi taşın altına koyuyoruz”

Zirvenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de göreve geldiği günden bu yana, kent yönetimde sürdürülebilir bir kent politikasını temel aldıklarını belirtti. Başkan Soyer, “Gıda ve suya erişim, toplu ulaşım, yoksullukla mücadele, afetler karşısında dirençli olmak şehrimizde hayata geçirdiğimiz bütün çalışmaların özünde yer alıyor. Bizim için sürdürülebilirlik demek ahde ve geleceğe vefa demek. Biz geçmişten aldığımız 8500 yıllık mirası pırıl pırıl gençlerimize aktarabilmek ve İzmir’de değişimle uyumlu bir yaşam tesis etmek için çalışıyoruz. Ve bu döngünün uyum içerisinde devam edebilmesi için hep birlikte ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘gelecek’ konularına odaklanan bu buluşma, bir iyilik hareketi. Bu zirveyle, gençlerimizin bu ülkeden umudunu kesmemesi ve umutlarına kol kanat germek için bir adım öne çıkıyoruz. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için elimizi taşın altına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyüme tüm canlılara hizmet etmeli

İZTO Yönelim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise sürdürülebilirlik kavramının son 5-6 yıldır iş dünyasının gündeminde olduğunu dile getirerek “Sürdürülebilir kalkınma olarak aslında 1980’lerin başından beri tartışılıyor ve geliştiriliyor. Bugünkü zirvemizin tanıtım materyalında yer alan ve eski Norveç Başbakanı Brundlandt’tan alıntılandığı gibi sürdürülebilirlik; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlike altına atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Kaynaklarımızı ekonomik büyümeyi sağlamak için kullanıyoruz. Fakat son 20 yılda sıklığı ve şiddeti artan ekonomik, finansal, iklimsel ve hatta sosyal krizler, dünyayı ve dünyada yaşayan bütün canlıları, ekonomik büyümeye hizmet etmek için kullanamayacağımızı gösteriyor. Tam tersi bir yapıyı kurgulamak ve yürütmek zorundayız. Yani ekonomik büyüme, gezegenimizin devamlılığına ve gezegendeki tüm canlıların hayatta kalmasına hizmet etmeli” diye konuştu.

“Hep birlikte mücadele etmeliyiz”

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise iş dünyasında dinamizm gereği süratli çalışmaya, hızlı hareket etmeye, yetinmemeye, zorlamaya, daha fazlası ve daha iyisi için uğraşmaya özen gösterdiklerini ifade etti. İş dünyasının dengeyi sürdürülebilirlikle sağladığını vurgulayan Yelkenbiçer, “Sürdürülebilirlik temasını hepimiz önce ‘iklim değişikliği’ boyutunda algılıyoruz çünkü 2050 yılında İstanbul da dahil olmak üzere birçok dünya metropolünün su altında kalacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani önümüzde ölümcül bir tehdit var. Dünyamızı korumak için hep birlikte ve her gün mücadele etmeliyiz” dedi.

İzmir rapor açıklandı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen ilk panelde konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, İzmir Girişimcilik Endeksi Raporunu açıkladı. İlk kez açıklanan raporun sunumunu gerçekleştiren Selçuki, “İzmir’de iş kurmanın kolay olduğunu düşünenler örneklemin yüzde 26’sını oluşturuyor. Bir girişim faaliyetinde bulunma deneyimi olan katılımcılara finansmanı nereden sağladıkları sorulduğunda yüzde 47’lik bir oranla en sık verilen yanıtın öz kaynaklar olduğu gözlenmektedir. Yüzde 29 oranında katılımcı, finansmanını aile ve tanıdıklarından sağladığını söylerken yüzde 22 bankaya borçlandığını bildirmektedir. ‘Önümüzdeki üç ay içerisinde İzmir’de iş kurmak için iyi fırsatlar olacak’ ifadesine katılım durumlarına bakıldığında çoğunluğun yüzde 67 olumsuz görüş bildirdiği saptanmaktadır. İzmir’de iş kurmak için iyi fırsatlar olacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların yüzde 35’i bunu yatırım bulma kolaylığına dayandırırken, yüzde 28 ile ikinci sırada konumlanan yanıt ihracat potansiyeli olmaktadır. Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu soruda teşvik programları yanıtı yüzde 19, kültürel çeşitlilik ise yüzde 17 oranında katılımcı tarafından ifade edilmektedir. İş sahiplerinin önemli bir çoğunluğu işlerinin geleceği ile ilgili karar alırken toplumsal ve çevresel sonuçları dikkate alıyor. Gelecek 5 yıl içinde 6 veya daha fazla çalışan istihdam etmeyi planlayanların oranı iş sahiplerinin oranı ise yüzde 55. Katılımcıların çoğunluğu geçen yıla kıyasla işletmelerinin büyüme beklentisini düşük görmektedir. Büyüme beklentisini düşük olarak görenlerin oranı yerleşik işletme sahipleri arasında görece daha yüksektir. ‘Önümüzdeki altı ayda hizmet veya ürünlerimi satmak için dijital teknolojileri daha fazla kullanacağım’ ifadesine katılım oranları incelendiğinde yüzde 48’in olumlu beyanda bulunduğu gözlenmektedir. Kullanılacak teknolojiler sorulduğunda katılımcıların yüzde 70 oranındaki önemli çoğunluğu bu soruya internet sitesi cevabını verirken yüzde 41’lik bir oranla ikinci sırada mobil uygulama yer almıştır” ifadelerini kullandı.