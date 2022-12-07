Soyer: İzmir yaşadığı felaketleri gönüllülük esasıyla atlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi’nin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü buluşmasında İzmir’in son üç buçuk yılda yaşadığı felaketleri gönüllülük esasıyla atlattıklarını ifade ederek “Krizleri aştık, geriye gönüllülük ve dayanışma ruhumuz kaldı” dedi. Başkan Soyer ayrıca İzmirlileri Bereket Hareketi dayanışmasına da katılmaya çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen sivil toplum buluşmasına katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen buluşmaya Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Gönüllülüğü büyüterek krizlerin felakete dönüşmesini engelledik”

Başkan Tunç Soyer, gönüllülük esasının ufku, tecrübeyi ve vicdanı geliştirdiğini ifade ederek iklim krizi, savaşlar, açlık ve canlı türlerinin yok oluşu gibi yıkımlara karşı yeniden inşa sürecinin gönüllülükle mümkün olduğunu söyledi. İzmir’de son üç buçuk yılda yaşanan orman yangınları, pandemi, deprem ve diğer tüm krizlerin aşılmasında gönüllülük anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, “İzmir’de dayanışma ruhunu ve gönüllülüğü büyüterek yaşanan krizlerin daha da hazin felaketlere dönüşmesini hep birlikte engelledik. 30 Ekim’de depremzede yurttaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çığ gibi büyüyen bir gönüllülük hareketi örgütledik. Bir ay içinde çadırda kalan tek bir depremzede vatandaşımız kalmadı. Pandemi sürecinde, çiftçimizin hasadını yapma konusunda işgücü ihtiyacı büyük bir sorun olmuştu. Dayanışma kampanyamız gönüllü gençlerin katılımıyla bir iyilik hareketine dönüştü. İmece ruhu ile 459 gönüllü gencimiz dönüşümlü olarak Kemalpaşa’daki 21 mahallede 95 üreticimizin bahçesindeki kiraz hasadına katıldı. Böylece üreticilerimizin emeği yerde kalmadı” dedi.

“Sel gider, kum kalır”

“Bereket Hareketi” kampanyasından da söz eden Başkan Soyer, “Amacımız bu çok zor günlerde ekonomik krizin etkilediği ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yanında olmak. İmecemiz bir sizden bir de bizden mantığıyla işliyor. Bereket Hareketi’ne gelen her bir destek için İzmir Büyükşehir Belediyemiz de kampanyaya eşit miktarda katkı koyuyor. Böylelikle desteği iki katına çıkararak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. ‘Sel gider, kum kalır’ derler ya; son üç yılda yaşadığımız tüm krizleri tam da böyle aştık ve geriye gönüllülük ve dayanışma ruhumuz kaldı” şeklinde konuştu.

“Bu düzeni değiştirmenin yolu yerel demokrasiden geçiyor”

Hayata gözlerini geçen Ağustos’ta yuman İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı’yı anan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadın, gençlik, engelli, çocuk meclisleri ve 31 çalışma grubuyla 900’e yakın temsilciden oluşan İzmir Kent Konseyi’miz bu yolculuktaki en değerli paydaşımızdı. Bundan sonra da öyle olacak. Türkiye’de genç kuşaklar üzerindeki derin tahribatı tamir etmenin; onları, umutsuz ve hayalsiz kılan bu düzeni değiştirmenin yolu yerel demokrasiden geçiyor. Yerel demokrasinin en önemli zemini ise burası. İzmir’in çok değerli Kent Konseyi.”

“Gelin katılım birlikte yönetelim”

Konuşmasında kent konseylerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi veren İzmir Kent Konseyi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, “İzmir Kent Konseyi’nin en önemli işlevi, katılımcı demokrasiye hizmet etmesi, sivil toplumdan gelen projelerin, görevlerin belediye meclislerine taşınmasıdır. Merkezi idare ve yerel yönetimlerle sivil toplumun görüş ve önerilerinin paylaşıldığı bir kuruluştur kent konseyleri. Gönüllülüğün getirdiği birlikte çalışmanın, üretmenin, dayanışmanın ve paylaşmanın alanındadır kent konseyleri. Her insan, herkes karşısındaki her şeyden sorumludur. İzmir Kent Konseyi olarak, kent sakinlerine ‘Gelin katılın birlikte yönetelim’ diyoruz. Birlikte yapacağımız güzellikler, milyonlarca yurttaşımıza mutluluk getirsin” şeklinde konuştu.