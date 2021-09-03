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Soyer: Kadınlar dizini kırıp evinde oturmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçede yapılması planlanan Tematik Kadın Forumları’nın Bornova'da yapılan ilk buluşmasında “Kadınlar dizini kırıp evinde oturmayacak, istediği yerde kahkaha atacak. Dilerse kariyer yapacak dilerse anne olacak, dilerse her şeyi başaracak” dedi. Başkan Soyer kadına karşı şiddeti meşrulaştıran dilin de değişmesi gerektiğini vurguladı

Soyer: Kadınlar dizini kırıp evinde oturmayacak
03 Eylül 2021 Cuma 11:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 30 ilçede düzenlenecek Kadın Forumları’nın ilki Bornova'da yapıldı. Dramalılar Köşkü'ndeki programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bu tematik forumla kadınların yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlamak için imkân bulmuş olacağız. İzmir’in 30 ilçesinde yapılacak forumların kadına karşı şiddeti önlemek ve kadınların gücünü artırmak için değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahibi olduğu, Prof. Dr. Melek Göregenli'nin moderatörlük yaptığı, Prof. Dr. Nilgün Toker, Avukat Hülya Gülbahar ve Ebru Tuncer'in konuşmacı olarak yer aldığı foruma çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölümü öğretim görevlileri, öğrencileri ve kadın mahalle muhtarları katıldı.

“Öncelikle dilimizi değiştirmek zorundayız”

Kadın mücadelesine değinen Soyer, “Geçtiğimiz on yılda üç binden fazla kadın, erkek şiddeti nedeniyle aramızdan ayrıldı. Türkiye, bundan on yıl önce İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmuştu ama bu sözleşmeden imzasını çekti. İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede hükümete ve yerel yönetimlere birçok önemli sorumluluk yüklüyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’nin geçen on yılda yarattığı kazanımların hepsine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu konuda iç hukukumuzu düzenlemek konusunda da bir kararlılık göstermeye çalışıyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren bu forum kararlılığımızın ifadelerinden sadece biri. Kadınların diledikleri gibi yaşama hakkını teminat altına almak ve erkek şiddetini ortadan kaldırmak için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle kadına karşı şiddeti meşrulaştıran dilimizi değiştirmek zorundayız. ‘Adam gibi başarılı olmak’, ‘erkek sözü vermek’, 'kız gibi ağlamak'... Bütün bunları hayatımızdan çıkarmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Daha eşit bir dünya için biz de konuşacağız”

“Kadınlar dizini kırıp evinde oturmayacak, istediği yerde kahkaha atacak” diyerek konuşmasını sürdüren Soyer ayrıca şunları söyledi: “Dilerse kariyer yapacak, dilerse anne olacak, dilerse her şeyi başaracak. Çürümüş bir zihniyetle kadını eve hapsetmeye, baskılamaya, yok saymaya çalışan herkes kadının gücünü seyredecek. Çünkü kadının güçlü bir şekilde var olamadığı toplumlarda demokrasiyi de insan haklarını da büyütmek mümkün değil. Hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların tarafında ve yanında olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Daha eşit bir dünya için sadece kadınlar konuşmayacak, biz de konuşacağız.”

“Söylediği her sözü yerine getiren bir Başkanımız var”

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise “Başkanımız aday olduğu dönemde kadın ve çocukların yanında olacağını söylemişti. Söylediği her sözü yerine getiren bir Başkanımız var. Bornova Belediyesi olarak kadın konusundaki çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle aynı adımları atacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Forumlarda ne amaçlanıyor?

İzmir Büyükşehir Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Kadın Politikaları Birimi tarafından düzenlenen Tematik Forumlar kapsamında ilçelerin temel özellikleri dikkate alınarak kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, hukuki konularda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak. 30 ilçede hayata geçirilecek forumlar için “Şiddet”, “Kadının İnsan Hakları”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Uluslararası Sözleşmeler”, “Yasalar”, “Sendikal Haklar” konuları belirlendi.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #tunç soyer #kadın #izmir kadın #izmir kadın forumu
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