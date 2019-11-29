Soyer'le 3 Aralık selfiesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesini ziyaret etti.

Dernek üyeleriyle birlikle kahvaltı yapan Soyer, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı İlknur Peder, özellikle burs konusuna çok önem verdiklerini belirterek, "Bütçe ve sponsor bularak birinci derece aile bireylerinde ya da kendisinde engel olan üniversite öğrencilerine burs vermeye başladık. Geçen sene dört öğrenciye burs veriyorduk bu sene beş oldu. Farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz, geçtiğimiz haftalarda bir çöp toplama etkinliği de yaptık" dedi.

Birliktelik çağrısı

Derneğin faaliyetleri karşısında heyecanlandığını söyleyen Soyer De burs konusunda İzmir'de topyekün bir seferberlik başlatmak gerektiğini ifade etti, "Tüm dernekler, STK'lar el ele verirse, herkes bu seferberliğin bir parçası olursa bu hikaye çok güzel olur" dedi. Dernek rozeti sunulan Soyer'e, üye Meryem Düzgünkaya da resmettiği tabloyu hediye etti. Tunç Soyer daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli sporcularına da ziyarette bulundu.