Soyer: O gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz

İzmirliler, Uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümünün durdurulması için dava açtı. Basın açıklamasında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, "Hep beraber o gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümünü durdurmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB), TMMOB, KESK, DİSK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, STK'lar ve vatandaşlar tarafından dava açılarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde ortak basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına katılan İZBB Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in doğasını koruma için mücadelesini sürdüreceğini belirterek "Çok mutluyum, bu şehre hep beraber sahip çıkıyor olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

"Yağma yok, geçit yok"

Son nefesine kadar İzmir'in doğasına sahip çıkacağını belirten Başkan Soyer, "Ölüm gemisi diyoruz, zehir, toksik gemi diyoruz ama küçük bir düzeltmeye ihtiyaç var. Aslında gemi falan değil. Gemi olma özelliğini yitirmiş bir kargo geliyor. Bir zehir, çöp kargosu. Gelen binlerce tonluk bir çöp. Binlerce tonluk bir zehir. Bu sabah 850 kardeşimizi İzmir'den Afyon'a yolcu ettik. Oradan geldim buraya. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ordumuzun yürüdüğü güzergâhtan Afyon'dan başlayarak 9 Eylül'de İzmir'e varacak güzergahı yürünülecek. Bugün o büyük zaferin başladığı ilk gün. Geçmişte emperyalistler çizmeleriyle işgal edermiş. Şimdi tohumlarıyla, zehirleriyle yapıyorlar. Yağma yok, geçit yok. Geldikleri gibi gidecekler. Geri göndereceğiz. Bu vatan bizim, bağımsızlığın, özgürlüğün, barışın ve cumhuriyetin bedelini ödediler. Bizim görevimiz de gelecek nesillere barışı, özgürlüğü, cumhuriyetin erdemlerini demokrasiyi devretmek olacak. Bir belediye başkanının asli görevi şehrini korumaktır. Ondan sonra gelir tüm vazifeler. Son nefesime kadar İzmir'in ağacını, denizini, Aliağa'sını korumak için canla başla çalışacağım. Hep beraber o gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz" diye konuştu.

"Bu suça ortak olmayacağız"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Bu suça ortak olmayacağız. Bir dava açtık, teknik bazı ayrıntılar var ama burada gördüğümüz çok farklı mücadele var. En başta kadınlar, bu ülkenin toprağına, havasına sahip çıkmak için mücadele ediyorlar. Bu ülkenin doğal güzelliklerinin ranta kurban edilmemesi için mücadele ediyor. Bu ülkeye yapılan en büyük ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bizler bu suça ortak olmayacağız. O gemi Türkiye'nin kara sularından çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"900 ton değil, 9 gram da olsa karşıyız"

Türk Tabipler Birliği Merkez Komite Üyesi Nurşen Şahin ise "Bir ölüm gemisi geliyor. Bütün uyarılara rağmen, Brezilya'dan yola çıktı. Bu geminin söküm işlerini alan şirket henüz ihaleye girdiğinde zehirli atık envanterini bile incelememişti. En kolay, hukuki önlemler olmadığı çerçevede Türkiye'ye yapılıyor. Bakan bizimle asbest tartışmasına giriyor. 900 ton değil, 9 gram da olsa, biz bu gemiye karşıyız. Gemi söküm çalışması denizde yapılacak. Deniz, besin zincirine daha sonra da insanlarımıza geliyor. Sadece asbestle karşı karşı değiliz. Ağır demirler, gazlar, boya nükleer atıklar var. Tonlarca kurşun kalıntılar var. Bu gemi ucuz iş gücü, bilime ve insanlığa aykırı bir şekilde sökülecek. Bu gemiyi durduracağımızı söylüyoruz" dedi.

"Biz artık bıktık"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da gelecek geminin büyük tahribatlara neden olacağını belirterek, "Bugün yine bir çevre felaketine insan sağlığına halk sağlığına yönelik tehditler içeren yine İzmir Mahkemesi'nin önündeyiz. Aliağa'ya sahip çıkmak için buradayız. Bu geminin ilk anlaşma yapıldığından itibaren, İzmir halkı, meslek örgütleri bir takım açıklama yaptık. Kamuoyunu yetkilileri bilgilendirmeye çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bütün çalışmaları göz ardı ederek sözlerimize kulak tıkadık. Kulağını firmaya diktik. Geminin İzmir'e gelmesine izin verdi. Sökülmek istenen savaş gemisini nükleer denemelerde kullandığı, benzer gemilerde yaklaşık asbest olduğu yönünde ciddi çalışmalar var. Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu filmi defalarca gördük. Hızla gemiler sökülüyor. Bugün açmış olduğumuz davalar sonuçlanmadan kesinlikle geminin sökülmesine izin verilmemelidir. Daha önce sökülen gemilerde ülkeye verilen tahribat ile ilgili hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Türkiye'de sökülen gemiler merdiven altı imalathanelerde yapılıyor. Biz artık bıktık. Türkiye'nin dünyanın çöplüğü ve atık bölgesi ne izin vermeyeceğiz. Burada mahkemelere sesleniyorum. O gemi Türkiye'ye sokulmamalıdır. O gemi hangi ülkede kullanıldıysa gerekli önlemler alınarak sökülmelidir" diye konuştu.