Soyer: Önceliğimiz kuraklığa dirençli İzmir yaratmak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kars programının hemen öncesinde “Doğa Şehirde” projesi kapsamında Karşıyaka'daki Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın içinde suya ihtiyaç duymayan bitkilerle tasarlanan Flamingo Doğa Parkı'nda incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizi ve kuraklığa dirençli bir İzmir yaratmak bizim önceliklerimizden biri. Bugün burada incelemelerini gerçekleştirdiğimiz Flamingo Doğa Parkı işte bu yüzden çok önemli” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” vizyonu kapsamında oluşturulan “Doğa Şehirde” projesi, Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın çevresinde Flamingo Doğa Parkı ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeşil alanları suya ihtiyaç duymayan bitkilerle tasarlanan ve içinde Gediz Deltası ile ilgili bilgilendirmelerin bulunduğu Flamingo Doğa Parkı'nda, Kars programının hemen öncesinde incelemelerde bulundu. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Başkan Soyer ve beraberindeki heyet ilk olarak Flamingo Doğa Parkı bilgilendirme noktasını gezdi. Buradan tur için hazırlanan otobüsü inceleyen Başkan Soyer, Gediz Deltası kıyılarında yapılacak gezilerde kullanılacak tekneyi de test etme imkanı buldu.

Soyer: “Dirençli bir İzmir yaratmak bizim en büyük önceliklerimizden”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizi ve kuraklığa dirençli bir İzmir yaratmak bizim önceliklerimizden biri. Bugün burada incelemelerini gerçekleştirdiğimiz Flamingo Doğa Parkı işte bu yüzden çok önemli. Çünkü bu parkta karabaş otu, biberiye gibi büyürken su istemeyen bitkilerin de artık şehir peyzajında kullanımıyla su tasarrufu yapılabileceğini kanıtlamış oluyoruz. Parkın diğer yanında ise kuş gözlem noktamızda İzmir'in kuşlarıyla tanışabiliyorsunuz. Ayrıca yakında başlayacak tekne turlarımızla da Gediz Deltası'nın asıl sahipleri olan flamingolar ve onlarca farklı kuş türünü de yakından görme fırsatı bulabileceğiniz çok yönlü, doğayla iç içe bir yaşayan park oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İzmir kekiği, zakkum gibi su istemeyen bitkiler dikildi

Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın içinde yer alan parka İzmir’in iklim ve doğasına uygun, suya gereksinim duymayan karabaş otu, sakız, İzmir kekiği, zakkum, ılgın, funda (püren) gibi türler dikildi. Parkın oluşturulmasında estetik görüntünün yanı sıra kolay ve maliyetsiz bakım ve az su kullanımına da dikkat edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üreticilere yaptığı “su istemeyen bitkilerin yetiştirilmesi” çağrısının ardından üreticiler, bu bitkilere yönelmiş ve büyürken suya ihtiyaç duymayan bitkiler yetiştirilmeye başlanmıştı. İzmir’in fazla sulama gerektirmeyen yeni nesil parkında kullanılan çoğu bitki de bu çağrıya kulak veren kooperatif üyesi üreticilerden satın alınmıştı. Peyzajda su istemeyen doğal bitkilerin kullanılmasıyla aynı zamanda yıllık sulama maliyetinde yaklaşık 20 milyon lira tasarruf edilecek.

Bitki ve kuşları tanıtıcı levhalar eklendi

Parkın içine bilgilendirme amacıyla tanıtıcı levhalar eklendi. Alanda Gediz Deltası’nı, Gediz Deltası Kadim Üretim Havzası'nı ve Gediz Deltası'nda bulunan kuş türlerini içeren bilgilendirme levhaları da bulunuyor. Ayrıca iki kuş gözlem ünitesi inşa edildi. Kuş gözlem ünitelerinde parkta bulunan kuş gözlem noktasının panoramik çizimi ve Gediz Deltası’nın kuş türlerini barındıran uzun bir bilgilendirme levhası ziyaretçilerle buluşuyor. Ziyaretçiler, bu sayede hem Gediz Deltası’yla hem de deltada bulunan bitki ve kuş türleriyle ilgili özel hazırlanan çizimlerden yararlanabilecek, kuş gözlemciliği ile ilgili kapsamlı bilgi alabilecekler. Parkta İzmir’in beş İzMiras rotasını içeren bir harita da yer alıyor.