Soyer: “Osmaniye ile kuracağımız ilişki uzun soluklu ve kalıcı olacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 büyükşehir belediyesi içinde genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye’deki çalışmalar için İzmir'deki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Depremin vurduğu kenti yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Soyer, “İki temel başlık tespit ettik. Kentsel dönüşüm ve tarımsal hizmetler. Sizlerle birlikte Osmaniye ile kuracağımız ilişki uzun soluklu ve kalıcı olacak” dedi.

11 büyükşehir belediyesi içinde genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye’deki çalışmalar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde İzmir’deki ilçe belediye başkanları bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) toplanan belediye başkanları, afet bölgesindeki ihtiyaçların yanı sıra uzun soluklu çalışmalar için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

İki temel başlık belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından bölgedeki en büyük sorunun koordinasyonsuzluk olduğunu bir kez daha yineleyerek “Depremin ilk günleri elektrik, su, asker, polis yoktu. Hiçbir şey yoktu. İkinci gidişimizde bu kez yollara atılan kolileri, giysileri gördük. Büyük bir koordinasyonsuzluk vardı. Bölge çok geniş, yıkım çok büyük” dedi.

Osmaniye ile uzun soluklu bir yolculuğu başlattıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu deprem çok uzun soluklu etkiler yaratacak. Etkileri yıllara yayılacak. Bugün yaralar çok taze, bunların pansumanı, tedavisi gerekli. Biz oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda biraz daha geleceğin inşasına yönelik ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Orada da iki temel başlık tespit ettik. Birincisi kentsel dönüşüm, ikincisi tarımsal hizmetler. Bu iki alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve görevli ilçe belediye başkanlıkları olarak böyle bir hazırlık yapabiliriz diye düşündük” dedi.

Kalıcı sivil bağ oluşturulacak

Osmaniye ile kurular ilişkinin uzun soluklu, kalıcı bir ilişki olacağını belirten Başkan Soyer, Osmaniye'de İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) benzeri bir derneğin kurulması için de çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek “Bu dernek son derece fonksiyonel olacak. O dernek kurulduktan sonra bölge ile kalıcı sivil bir bağ kurmuş olacağız. O nedenle son derece önemli bir adım” diye konuştu.

Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da da Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezlerinin bulunduğunu anımsatan Başkan Soyer, “Osmaniye dışındaki bu kentlerde de var olmayı sürdürüyoruz. Buralarda yürüttüğümüz çalışmaları, oradaki belediye başkanlarının koordinasyonuyla sağlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattılar

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Ekiplerimiz, Osmaniye'de 12 binada arama kurtarma çalışması yaptı. Osmaniye'de 32 çadırlı kentimiz var. 100'e yakın çadır dağıttık. Günde 6 bin kişilik yemek çıkaran aşevi var. 40 tanesi sabit olmak üzere 100'ü aşkın personel orada çalışıyor. Osmaniye'de 150 köy var. Buradaki tüm muhtarlarla irtibat halindeyiz. Bugüne kadar 50 ton yem dağıttık.”

“Bölgenin röntgenini çekmeye başladık”

Adıyaman, Maraş, Osmaniye ile Hatay'da kırsal üretim yapan küçük ölçekli üreticilerin hasar tespitlerini yaptıklarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç de şunları söyledi: “Osmaniye'de 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu doğrultusunda çalışmalar yapmak için araştırmalar yaptık. Gördük ki bölge bereketli topraklara sahip. Fıstık, bamya üretiminde önemli bir yere sahip. Ama kurulan kooperatiflerden faydalanamamışlar. Bölgenin röntgenini çekmeye başladık. Buna göre çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

Toplantıya katılanlar

Toplantıda CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Torbalı Beledi Başkanı Mithat Tekin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı İzel Zenginobus Derinsu, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç yer aldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise çevrim içi olarak katıldı.