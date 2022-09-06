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Soyer: Sadece çöpü değil hayatı da dönüştürüyoruz

Soyer: Sadece çöpü değil hayatı da dönüştürüyoruz
06 Eylül 2022 Salı 16:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ambalaj atıklarını ayrıştırmak için kurulan İzDönüşüm tesisini ziyaret etti. Tesisin tarihi önem taşıdığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Büyük bir dönüşümü başlatacak adımı attık. Aslında bu sadece çöpün değil; hayatın da dönüşümü” dedi.


Sürdürülebilir kent hedefiyle çalışmalarını devam ettiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için İzDoğa tarafından kurulan İzDönüşüm tesisini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer tesis hakkında teknik bilgi aldı, günlük kapasitesi 420 ton olan ambalaj atığı ayrıştırma parkurunu inceledi.
 
İzmir’de bir ilk olan bu tesisin tarihi önem taşıdığını ifade eden Başkan Soyer, “Büyük bir dönüşümü başlatacak adımı attık. Aslında bu sadece çöpün değil; hayatın da dönüşümü. Sokakta çok zor şartlar altında, çöpleri karıştırarak yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımız var. Biz o vatandaşlarımızın da istihdamını sağlayarak onlara daha insanî koşullarda bir çalışma imkânı sunmuş olduk. Sigortaları, mesai saatleri, izinleri belli olan bir sistemde, çok daha hijyenik koşullarda çalışmış olacaklar” dedi.

“Projenin Türkiye’ye ilham olmasını diliyorum”

İlk etapta dört ilçeye 800 atık kutusu yerleştirildiğini ve günde yaklaşık 250 ton atığın sıkıştırılarak satılabilir hâle getirileceğini belirten Başkan Soyer şöyle konuştu: “Proje sayesinde ticari kâr da sağlamış olacağız. Tesisimiz Eylül sonunda tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Çok heyecanlı ve gururluyuz. İzmir’de böyle büyük bir dönüşümü başlatıyor olmak bize çok mutluluk veriyor. İzmir’in dört ilçesinde başlattığımız bu proje, önce tüm İzmir’e yayılacak, ardından da diliyorum ki Türkiye’ye ilham olacak.”

“Burada çalışmaktan gurur duyuyorum”


Ziyaretin ardından Başkan Soyer, proje kapsamında atık toplayan ekiple de sohbet etti. İzDönüşüm çalışanlarından Esra Şenkeman, “Burada çalışmaktan ve bu üniformayı giyiyor olmaktan gurur duyuyorum. Kadın ve erkek çalışan sayımızın birbirine çok yakın olması eşitlik anlamında beni çok mutlu ediyor. Projeden çok umutluyum, şu anda dört ilçeden atık topluyoruz, okullar açıldığında atık miktarı da artacak, projenin İzmir’in geneline yayılacağı günler için şimdiden çok heyecanlıyım.” dedi.

Dört ilçeden atık toplanıyor


İzDönüşüm projesi kapsamında ekipler Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere olmak üzere ilk etapta 4 ilçeden ambalaj atıklarını toplayarak projenin Konak’taki ambalaj atığı ayrıştırma tesisine iletiyor. Eylül ayı sonunda tam kapasite ile çalışmaya başlayacak tesise ulaştırılan ambalaj atıkları, ayrıştırılarak geri dönüşüm halkasına dâhil edilecek.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #izdönüşüm #çöp
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