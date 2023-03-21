Soyer: SODEM ile iftihar ediyoruz

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Olağan Genel Kurulu, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı. SODEM'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün geldiğimiz nokta hepimizin iftihar edeceği bir noktadır ama asla yeterli değildir. SODEM olarak çok daha büyük bir potansiyel taşıdığımızı biliyoruz” dedi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Olağan Genel Kurulu, İzmir'de yapıldı. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapılan genel kurula SODEM Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, genel kurul toplantısında SODEM'in faaliyetlerini anlattı.

Soyer: “Daha fazlasını yapmak mümkün”

SODEM Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEM'in kurulduğundan beri zaman zaman hızlanan, zaman zaman yavaşlayan bir gelişim yolu izlediğini belirterek, “Bugün geldiğimiz nokta sonuç olarak hepimizin iftihar edeceği bir noktadır ama asla yeterli değildir. SODEM olarak çok daha büyük bir potansiyel taşıdığımızı biliyoruz. Çok daha güçlü bir kurumsal yapı yaratmamız mümkün. Bu dönemin sonunda ben görevi bırakacağım. Görev süremin sonuna geldiğini, son faaliyet yılı olduğunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki benden sonra gelecek arkadaşlarım da bu heyecanı taşıyarak kuruluşundan bugüne birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşlığını yine yürütecekler. Buraya çok daha zamanını ayıracak arkadaşlarımızı getirmemiz lazım. Gerçekten çok kıymetli bir yapı. SODEM olmadan önce Türkiye'deki CHP'li belediyeler için başka bir sivil yapımız yoktu. Bu yapının eksikliği sadece dışarıda değil içeride de kendi aramızdaki iletişim bakımından da eksiklikler yaratıyordu. Bu yapının kurulduğu günden bu yana dediğim gibi bir yol alındı ama bu potansiyelle daha fazlasını yapmak mümkün” dedi.

Başkan Soyer yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken Yönetim Kurulu da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan oluştu.