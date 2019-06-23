Soyer sözünü tuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuç Soyer ile geçtiğimiz haftalarda ilk toplantısını yapan Tüm Serbest Çalışan Plancı, Mimar ve Mühendisler Grubu üyeleri Soyer'in sektörün yararına adımlar attığını belirtti

Mimar ve mühendisler, İzmir İmar Yönetmeliği'nin belediye meclisinde kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlğı'na gönderileceği müjdeledi. Düzenlenen ikinci toplantıda da sektördeki 5 temel sorun masaya yatırılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, gayrimenkul sektörü için 6 maddelik yol haritasını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Tüm Serbest Çalışan Plancı, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun 40 üyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları ve birim müdürleri katıldı. Grubun önderliğini İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi de olan İnşaat Mühendisi Levent Bendeş yaparken, sektör temsilcileri de belediye ile özel sektör arasındaki sıkıntıları paylaştı. Mevcuttaki sorunlarının çoğunun iyi niyet ve karşılıklı iletişimle dakikalar içinde çözülebileceğini belirten Bendeş, bunun için aynı masa etrafında buluşulması gerektiğini söyledi.

Sorunlar sıralandı

Mevcut İmar Yönetmeliği'nin çözüm üretmekten uzak olduğuna dikkat çeken Levent Bendeş, “Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığımız ilk toplantının ardından yeni bir imar yönetmeliğinin belediye meclisinde kabul edildiğini ve Valilik tarafından da onaylanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildiğini öğrendik. Sayın Soyer'in toplantıda verdiği sözü yerine getirmiş olmasından büyük sevinç duyduk” dedi. Bendeş, sektörde yaşanan başkaca sorunlar olduğunu da vurgulayarak bunları, “İlçe belediyelerinin ruhsat verme süreçlerindeki uygulamalar, itfaiye ve yangın yönetmeliğindeki belirsizlikler, yapı denetim firmalarının uygulamadaki sıkıntıları, kentsel dönüşüm projelerinde karşılaşılan problemler” olarak sıraladı.

6 maddelik liste

Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, amaçlarının, yaşanan engelleri kaldırmak olduğunu belirtti. Yapılması gerekenleri de 6 maddeyle açıklayan Şahin, “Yapı denetim firmalarını oldukça zor durumda bırakan uygulamalar için önümüzdeki hafta acilen bir toplantı yapacağız. Yine Temmuz ayında şehir plancıları ve harita mühendislerini biraraya getirip hem mesleki sorunları hem de kentin planlanmasını konuşacağız. Müteahhitler ve inşaat mühendislerinin kentsel dönüşüm projelerindeki problemleri içinse Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlğı'mıza hazırlanacak rapor iletilecek. Yine Temmuz ayı sonuna doğru imar yönetmeliğinin içeriğiyle ilgili yine mimar arkadaşlarımızla bir çalışma yapıp bu çalışmayı Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığımız bünyesinde tartışacağız. İlçe belediyelerinin farklı uygulamaları konusunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sizlerle onları biraraya getireceğiz. Yine imar yönetmeliği kapsamında sayfiyelik bölgelerdeki uygulamalara yönelik farklı inşaat uygulamaları için imar yönetmeliğinde neler yapılabileceğini ele alacağız. Bundan sonraki toplantılarımız 'çalışma grupları' halinde devam edecek” dedi.