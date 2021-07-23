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Soyer: Vatandaşlarımızın içi rahat etsin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurban Bayramı'nın son gününde Karabağlar, Konak ve Buca'nın mahallelerinde Acil Çözüm Ekipleri'nin yaptığı çalışmaları  inceledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Tunç Soyer, “İçiniz rahat etsin. Acil Çözüm Ekiplerimiz bütün ihale süreçlerinin çok hızlanmasını ve sonuç alınmasını sağlıyor” dedi

Soyer: Vatandaşlarımızın içi rahat etsin
23 Temmuz 2021 Cuma 20:38

Hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurban Bayramı'nın son gününde Karabağlar, Konak ve Buca'da mahalleleri gezdi. Acil Çözüm Ekipleri'nin çalışmaları ve hayata geçecek projeleri yerinde inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Tunç Soyer'e İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bürokratlar eşlik etti. Muhtarlarla da sorunları konuşan Başkan Tunç Soyer, yurttaşların bayramlarını kutladı. Başkan Tunç Soyer, Karabağlar'da Bahriye Üçok, Limontepe, Salih Omurtak, İhsan Alyanak ve Peker mahallerini gezdi. Buca'da Mustafa Kemal, İnönü ile Göksu'da incelemelerde bulunan Soyer, günü Konak Küçükada ve Lale Mahallesi'nde tamamladı.

“Acil Çözüm Ekiplerimiz sonuç alınmasını sağlıyor”


Yerinde müdahaleler ile hızlı çözümler sunduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Üç ilçede acil çözüm ekiplerimizin çalıştığı mahallelerde hem yeni yapılacak, hem de yapımını tamamladığımız noktaları gördük. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yapılmış olanların keyfi ve huzuru hemen bölgeye de yansıyor. Bizi de çok mutlu ediyor. Yapılacak olanlarla ilgili zaman zaman vatandaşların kuşkulu bakışlarıyla da karşılaştık. 'Söz verdi yapılır mı acaba' diye. Oysa ki Acil Çözüm Ekiplerimiz neyi söylüyorsa en hızlı şekilde yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Acil Çözüm Ekiplerimiz bütün ihale süreçlerinin çok hızlanmasını ve sonuç alınmasını sağlıyor. Bayramın son günü çok verimli bir çalışma yapıldı. Vatandaşlarımıza hem hizmetlerimizi anlatma, hem yaptıklarımızı yerinde gösterme, hem de taleplerini dinleme imkanı verdi” diye konuştu.  

Etiketler; #izmir #tunç soyer
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