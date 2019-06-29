Soyer ve Batur, sokakları temizledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur temizlik için sahaya indi. İki başkan Kadifekale'yi birlikte çöplerinden kurtardılar.

Soyer ve Batur, sokakları temizledi
29 Haziran 2019 Cumartesi 13:03

Tertemiz İzmir için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in tarihi simgesi Kadifakale'de sabahın erken saalerinde temizlik ekipleriyle birlikte 'önce çevre' diyerek gördükleri atıkları torbalara doldurdular.

Temizlik görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Başkan Batur, "Bugün İzmir Büyükeşhir Belediyesi ve Konak Belediyesi temizlik ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla, Kadifekale'de el birliğiyle temizlik çalışması gerçekleştirdik. Sayın Tunç Soyer ile birlikte kollarımızı sıvayıp temizlik seferberliğine katıldık. Sokaklarımızı, çevremizi; evimiz gibi temiz tutmalıyız." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un birlikte gerçekleştirdiği 'temizlik harekâtı' çevre sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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