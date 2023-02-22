Soyer ve Küçükkaya'dan, İzmir Valisi ile Soylu'ya SMS çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Bu akşam saat 20.00'da depremzedelere yönelik yapılacak Halkın Dayanışması kampanyasına ilişkin detayların konuşulduğu programda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya SMS bağışına izin vermeleri konusunda çağrı yapıldı.

Türkiye, bu akşam Halk TV'ye kilitlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) depremzedelere yönelik sürdürdüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile konteyner ve çadır bağışları, tarihi bir yayınla ve halkın dayanışması ile büyüyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV ve bir grup sanatçı, aydın, yazar ve gazeteciden oluşan Dayanışmayı Canlandıralım Gönüllüleri'nin birlikte planladığı canlı yayında, İzBB'nin depremzedelerin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürdüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile Umut Hareketi'nde yer alan konteyner ve çadır kampanyalarına bağış toplanacak.

Yayına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra birbirinden değerli sanatçılar, gazeteciler, aydınlar, Millet İttifakı'nın liderleri, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı da katılacak.

Depremzedelere kira desteğinde bulunmak isteyenler birkirabiryuva.org sitesi üzerinden, çadır ya da konteyner desteğinde bulunmak isteyenler ise umuthareketi.izmir.bel.tr sitesi üzerinden bağış yapabilecek.

SMS İHTİYACIMIZ VAR

Bağış kampanyasında SMS ile bağış toplanıp toplanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

İzBB Başkanı Tunç Soyer, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Dayanışma yayınına ilişkin detayların konuşulduğu programda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapıldı.

"Burada bir SMS ihtiyacımız var" diyen Tunç Soyer, "Arkadaşlarımız uğraşıyor, Valilikten hala iznimizi alamadık. Eğer SMS olayı olursa 50 lira da olsa insanların katkısını almış oluruz" dedi.

İsmail Küçükkaya ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın İzmir Valimizin üstü Sayın İçişleri Bakanımız bu akşam biz karınca kararınca halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir kampanya düzenleyeceğiz. İzin vermeyeceklerine ihtimal vermek istemem. Sayın İzmir Valimiz ve İçişleri Bakanımız SMS konusuna eğilirlerse bu sorun çözülür."