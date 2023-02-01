Soyer: “Yoksulluğa karşı birlikte mücadele şart”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 metropol ilçenin belediye başkanı ile kentteki sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini değerlendirdi. Derin yoksulluk karşısında ortak hareket etme kararının alındığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, “Çok derin, insanların hayatını sarsan bir yoksullukla karşı karşıyayız. Daha çok vatandaşımıza dokunmak için koordineli çalışmalıyız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez ilçelerin belediye başkanlarıyla düzenli olarak yaptığı koordinasyon toplantılarını bu kez sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri başlığıyla düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı.

Soyer: “Derin yoksulluk hayatları sarsıyor”

Ülkede yaşanan ekonomik krize değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yurttaşlarımızın çok büyük bir bölümü enflasyondan, hayat pahalılığından olağanüstü olumsuz etkilenmiş durumda. Yaptığımız tüketici eğilimleri anketinde çok çarpıcı rakamlar var. Bir yıldır yurttaşlarımızın yüzde 21,5'u kırmızı et almamış, yüzde 23'ü son bir yıldır kıyafet almamış, gençlerin yüzde 26'sı dışarda yemek yemeyi tamamen bırakmış. 10 kişiden 7'si süt ve süt mamullerini almıyor artık. Bu tablo ne yazık ki daha çok idrak edilmiş değil. Ama çok derin bir yoksulluk, insanların hayatını sarsan bir yoksulluk. Bununla karşı karşıyayız. Daha çok vatandaşımıza dokunmak için koordineli çalışmalıyız” dedi.

Kimler Katıldı?

Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Balçova Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Arzu Yıldırım, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hatice Güral, Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Ali Gül, Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ebru İnci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve bürokratlar katıldı.

