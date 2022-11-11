Soyer, Yunan başkanla Dostluk ve İşbirliği Beyanı'na imza attı: Barış için mücadele etmek değerlidir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan’ın Attika bölgesindeki Vyronas’ın Belediye Başkanı Grigoris Katopodis ve Kesariani’nin Belediye Başkanı Christos Voscopoulos ile "Dostluk ve İşbirliği Beyanı'na imza attı. Başkan Tunç Soyer, “Barış için mücadele etmek her zaman değerlidir. Gerginlik arttığı zaman bu, daha da önemlidir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan’ın Attika bölgesindeki Vyronas’ın Belediye Başkanı Grigoris Katopodis ve Kesariani’nin Belediye Başkanı Christos Voscopoulos ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek “Dostluk ve İşbirliği Beyanı” imzaladı. İmza töreninde Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık da yer aldı.

“Daha iyi bir gelecek için beraber çalışmaya devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ülkeler arasındaki gerginliğin arttığı bu zamanlarda barış girişimlerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Barış için mücadele etmek her zaman değerlidir. Gerginlik arttığı zaman bu daha da önemlidir. Bu nedenle toplantı için Bülent Tanık’a ve arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu beyanname ilişkileri geliştirmek için çok değerli. İki belediye başkanına de çok teşekkür ediyorum. Daha iyi bir gelecek için beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vyronas Belediye Başkanı Grigoris Katopodis ve Kesariani Belediye Başkanı Christos Voscopoulos ise imzalanan “Dostluk ve İş Birliği Beyanı” için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek hediye verdi.

Soyer’e "Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü"

İmza töreni öncesinde "Barışa Ömür Boyu Emek” ödül töreni düzenledi. Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından ilki 2019’da verilen Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü’ne bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Uluslararası Örgütler ve Küreselleşme Gözlemevi (PADOP) Başkanı Panos Trigazis layık görüldü. Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, törende PADOP Başkanı Panos Trigazis'e ödülünü verdi. Tanık, Başkan Tunç Soyer’e ödülünü ilerleyen günlerde takdim edeceklerini ifade ederek “Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminden, hatta çok daha öncesinden başlayarak Ege’deki barışçı ortamın kurulmasına verdiği katkı, insanların doğayla uyumlu yaşamasına dönük vizyonu ve yaşam pratiği ile bu ödüle uygun görüldü” dedi.

Ödül töreninin ardından “Atatürk’ün İzinden Büyük Akdeniz Barışı” sempozyumuna geçildi.

Dostluk ve İşbirliği Beyanı nedir?

“Dostluk ve İşbirliği Beyanı” toplumlar arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, iki ülke vatandaşlarının ve şehirlerin sosyal aktörlerinin çok yönlü iletişiminin teşvik edilmesi ve Akdeniz'de barış köprüleri inşa edilmesini amaçlıyor.