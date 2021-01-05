Soyer: Zenginliklerimizi kaybediyoruz

Başkan Tunç Soyer 1997’de hayatını kaybeden Kemeraltı Çarşısı’nın renkli simalarından “Benzinci Kör Hafız"ın anısına yapılan heykelin açılış töreninde, “O kadar büyük bir hız çağında yaşıyoruz ki geçmişteki değerlerimizi, zenginliklerimizi kaybediyoruz. Onları bugün gün ışına çıkarmak çok kıymetli.” dedi

Kent kültürü adına önemli çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Benzinci Kör Hafız” adıyla bilinen Kemeraltı çarşısının sembol isimlerinden Mustafa Ayrıközü’nün adını bir heykelle yaşatıyor. 60 yıla yakın Kemeraltı Çarşısı'nın Hükümet Konağı girişinde çakmaklara ilk yıllarda benzin, sonraki yıllarda gaz doldurarak yaşamını sürdüren Ayrıközü'nün heykeli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin tarafından açıldı. İzmirli heykeltıraş Can Akdaş tarafından yapılan heykelin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Asker Güneş, Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım ve çarşı esnafı katıldı.

Değerlerimiz

1997’de hayatını kaybeden Mustafa Ayrıközü'nün 60 yıl boyunca çalıştığı yere en yakın noktadaki Anafartalar Caddesi ile Milli Kütüphane Caddesi’nin kesiştiği alana konulan heykelin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “O kadar büyük bir hız çağında yaşıyoruz ki... Geçmişteki değerlerimizi, zenginliklerimizi kaybediyoruz. Onlar yokmuş gibi hayatımıza devam ediyoruz. Oysa onlar var ve bizi biz yapan şeyler. O nedenle onları bugün gün ışığına çıkarmak, tekrar farkındalığını yaratmak çok kıymetliydi” dedi.

Kent kimliğinin parçası

Benzinci Kör Hafız'ın kent kimliğinin bir parçası haline dönüştüğünü ve sadece Kemeraltı değil İzmir için önemli bir figür olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Tıpkı Saat Kulesi gibi Benzinci Kör Hafız da bu kentin simgelerinden biriydi. O nedenle onun anısını yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Dilerim İzmirliler de sahip çıkar. Ben Can Akdaş'ı da kutluyorum. Heykeltıraşımız gerçekten olağanüstü güzel bir iş çıkarmış. Emeklerine, ellerine sağlık” diye konuştu. Kemeraltı'nın sadece bir çarşı olmadığını da kaydeden Soyer, şunları söyledi: “Kemeraltı bu kent için kaldıraç olarak gördüğümüz bir yer. Diliyorum ki Kemeraltı'nı o anlı şanlı günlerine hep beraber kavuşturacağız ve bu çarşı İzmir için yeniden bir lokomotif haline gelecek.”

Anısı Kemeraltı'nda yaşatılacak

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de Kemeraltı'nın eski kültürüne ve geçmişine dokunmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Esnafın birbirine kenetlenmesi gereken bir zamanda böyle bir heykelin yapılmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Girgin, “Mustafa Ayrıközü’nü ne yazık ki unuttuk ve sorunlar yumağı içerisinde kaldığımız dönemde böyle bir değerimizin yeniden ortaya çıkması hepimizi mutlu etti” dedi.Heykeltıraş Can Akdaş ise bir İzmirli olarak Mustafa Ayrıközü'ün anısını yaşatabilmek adına böyle bir proje hazırladıklarını belirterek yardımlarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Akdaş böyle bir ismin kendisinin de vesile olduğu çalışma sonucu yaşatılmasından dolayı gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım da emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldırım, Mustafa Ayrıközü'nün kendilerinin yaşlarında olan insanlara sürekli anlatıldığını ancak şimdi onun anısının burada yaşayacağını ve gelecek nesillere daha iyi anlatılacağını kaydetti. Kemeraltı esnafından Nuri Talat Demren ise “Yaklaşık 62 yıldır ben buradayım. Heykeli yapanlara çok teşekkür ediyorum. O gün yaşadığımız anılar yeniden canlandı. Allah iyilikler versin” dedi.