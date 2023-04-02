Soyer'den çağrı: Bayram hediyesi için İzmirlileri kampanyaya davet ediyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Antakya Koordinasyon Merkezi'nde kurulan konteyner kenti yerinde inceledi. Ramazan Bayramı'na kadar depremzedeleri konteynerlere yerleştirmek istediklerini belirten Başkan Tunç Soyer, mobilya, klima, şofben gibi ihtiyaçlar için İzmirlilere çağrı yaparak, “İzmirliler bağışlamak istedikleri ürünleri Umut Hareketi sayfamızda bulabilirler. Bayram hediyesi vermek için tüm İzmirlileri bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin hemen ardından bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentler oluşturmaya devam ediyor. Hatay Antakya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapımı süren 200 hanelik konteyner kenti ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışmalar hakkında merkez sorumlularından bilgi aldı. Tamamlanan 53 konteyner ile yapımı devam eden konteynerleri yerinde inceleyen Başkan Soyer, konteyner kenti Ramazan Bayramı'na kadar depremzedelere açmak istediklerini belirterek, İzmirlilere mobilya, klima, şofben gibi eşyaların Umut Hareketi üzerinden temini konusunda çağrıda bulundu.

Soyer: “İzmirlilerin yüce vicdanına seslenmek istiyorum”

Başkan Tunç Soyer, “Hatay'dayız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın montajını tamamladığı konteynerlerdeyiz. Büyük ölçüde yerleşime hazır hale getirilmiş durumda ama mefruşatla ilgili, mobilya ile ilgili eksiğimiz var. O nedenle ben yine İzmirlilerin yüce vicdanına seslenmek istiyorum. Karyola, yatak, komodin, dolap gibi birçok malzemeye ihtiyaç var. Özellikle şofben ve klima yaz ve kış aylarında en temel ihtiyaçlardan biri olarak görülüyor. Bunları bir an önce tamamlamayı ve bayramdan önce bitirmeyi hedefliyoruz. İzmirliler de depremzedelere bir bayram hediyesi vermek istiyorlarsa konteynerlerimizin eşyalarına katkı koyabilirler. Mobilya ile ilgili tüm bağışlamak istedikleri malzemeyi Umut Hareketi sayfamızda bulabilirler. Hangi ürünleri ne kadar bedelle satın alabileceklerini görecekler. Bayram hediyesi vermek için tüm İzmirlileri bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

“Yerinde yapmak avantaj getirdi”

Konteyner montaj çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Soyer, “16 konteynerin montajı burada tamamlanmak üzere. Bir an önce bunları da sonlandırmak için heyecanla çalışıyor arkadaşlarım. Hepsini tebrik ediyorum. Konteyner imalatı ile ilgili Türkiye'ye örnek gösterilecek bir çalışma ortaya çıkardık. İzmir'den paneller halinde gönderildi ve burada montajı yapılacak hale getirildi. Yerinde yapmak çok avantaj getirdi. Bir tırla 2 konteyner ancak taşınabiliyorken böylece 15, 16, 17 konteyneri bir tırla gönderme imkanı bulmuş olduk. İmalatımız daha hızlı, vatandaşın hizmetine daha çabuk sunulabilecek hale geldi” dedi.

Umut Hareketi üzerinden katkı sağlanabiliyor

Kampanyaya katılmak isteyenler “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresi üzerinden “Konteyner İçi Donanım” sekmesini tıklayarak “Elektrikli Ev Aletleri”, “Mutfak Eşyaları ve Sarf Malzemeleri”, “Banyo Eşyaları ve Sarf Malzemeleri”, “Konteyner Tefriş Malzemeleri” ve “Etkinlik Seti” paketlerinden istediği kadar satın alabiliyor.