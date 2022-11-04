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Sözbilir: Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez

04 Kasım 2022 Cuma 11:20

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar açıklama yaptı


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #deprem #izmir deprem #haber #hasan sözbilir
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