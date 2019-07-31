Sözleşme yapıldı, KHK'lıların yüzü güldü

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube arasında gerçekleştirilen sözleşme törenle imzalandı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik bu sözleşmeye göre KHK ile çalışan 760 kişi 417 lira gıda fişi ve 312 lira paso (Toplu ulaşım) yardımı alacak.

Fuar Evlendirme Dairesi yanında gerçekleştirilen törene; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel- İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel- İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Gonca, Genel -İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, Genel- İş Sendikası İzmir Şube Başkanları, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve KHK ile çalışan personel katıldı.

Törende konuşan Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “KHK kapsamında bir çok yasak ve engelleri aşıp işçiye imkânları doğrultusunda hakkını veren Abdül Batur Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu sözleşmeyle 760 KHK’lı arkadaşımızın yüzü güldü. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” diyerek Başkan Batur’a ve sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Umut oldu

Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yaptığı konuşmada Başkan Batur’u emeğe ve alın terine yaklaşımından ve KHK ile çalışanlara sağladığı olanaklardan ötürü teşekkür ederek, Konak Belediyesi ile imzalan bu sözleşmenin bir umut olduğunu ve herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ne mutlu ki böyle başkanlarımız var

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sözleşme töreninde yaptığı konuşmada, ekonomik krizinin yıkıcı etkisinin yaşandığı bir süreçte toplu sözleşmelerin çok değerli olduğunu belirterek, bu sözleşmede emeği geçen herkesi kutladığını söyledi. Çerkezoğlu, işçi sınıfının en mağdur sınıf olduğunu ve yıllarca taşeronda çalıştırılan işçilere ‘kadro veriyoruz’ diyerek yaşatılan haklarının gasp edildiğini ifade etti. Çerkezoğlu, “Ne mutlu bize ki; emek dostu bir yaklaşımla arkadaşlarımızın yaşadıkları haksızlığı, hukuksuzluğu azaltmak için çaba gösteren belediye başkanlarımız var. O nedenle bu toplu iş sözleşme sürecinde emeği geçen herkese ve Başkan Abdül Batur’a teşekkür ederim” dedi.

Konak’ı birlikte pırlanta gibi bir kent yapacağız

KHK ile çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan sözleşme töreninde bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçimlerden önce görüştükleri ve KHK’lı işçiler için düşündükleri iyileştirmelerin tamamlanamadığını belirterek, “Adaylık sürecinde Ege Bölge Temsilcimiz ve 5 No’lu Şube başkanımızla seçimlerden sonra bu sorunu çözmek için sözleşmiştik. Karşılıklı verilen sözlerle, sözleşmeyi bugün, bu noktaya getirdik” dedi. Çalışanların yaşam şartlarını ‘nasıl daha iyileştirebiliriz’ düşüncesinde hareketle bu sözleşmenin hazırlandığını söyleyen Batur, “Narlıdere’de görev yaptığımız dönemde, emekçi arkadaşlarımızla Narlıdere’yi emekçi dostu bir belediye noktasına getirmiştik. Bunu sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleştirmiştik. Bugün ve bundan sonra da Konak’taki anlayışımız bu olacak. Özellikle çalışma arkadaşlarımızla, sendika temsilcileriyle ve emekçi arkadaşlarımızla yola çıktığımızda söylediğimiz gibi ‘Birlikte Konak’ diyerek Konak’ı en güzel noktaya getirmek görevimiz. Biz projelerimizle emekçi kardeşlerimiz ise alın teriyle çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Ben sizlere güveniyorum.

Birleşe birleşe kazanacağız’ dedik ve birleşe birleşe kazandık. Bundan sonraki süreçlerde de ayrışmamamız lazım. 2023 çok yakın. Bizler belediye başkanları olarak çok çalışarak, proje üreterek, siz emekçi kardeşlerimizle birlikte bu kötü gidişe son vermemiz lazım. Sizlere de, bizlere de büyük görevler düşüyor. Herkes kendi sorumluluğu içinde mücadelesini yürütürse; birbirimizi dinlersek, anlarsak bu sıkıntılı süreçleri birlikte çok daha kolay aşabiliriz. Sizlerin de desteğiyle Konak’ı birlikte pırlanta gibi bir kent yapacağız” diyerek sözleşmenin çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Sözleşmeden yüzü gülen, coşkulu KHK’lı çalışanlar da Başkan Batur’a teşekkür ederek konuşmaların ardından hep birlikte halay çekerek kutlama yaptılar.