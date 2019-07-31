Spotçular mutlaka taşınmalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Konak Saat Kulesi ve Kadifekale'nin bağlandığı bölge dünyanın en güzel turistik turlarından biri olabilir. Onun için İkiçeşmelik'te o spotçuların mutlaka oradan taşınması lazım. Bunu yapacağız' dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) temmuz ayı meclisi toplantısına bisikletiyle gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i İTB Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Toplantıda konuşan Soyer, ilk olarak tarıma yönelik projelerinden bahsetti.

Üreticilerin girdi maliyetini düşürmek, pazarlama kabiliyetini artırmak ve kırsaldan kente göçü durdurmak istediklerine işarete eden Soyer, üreticilerinden kooperatif bünyesinde olmak üzere ürettikleri her ürünü alacaklarını belirtti.

Kemeraltı'nın İzmir'in mücevheri olduğunu belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Her kurumun Kemeraltı ile ilgili projeleri var. Bunlar arasında bir koordinasyon olmadığı için asla adım atılamıyor. Bizim yapacağımız şey şu. Konak Saat Kulesi'nden itibaren Havra Sokağı'na devam edin. Oradan da İkiçeşmelik'ten Kadıfekale'ye çıkın. Aslında bu, Konak Saat Kulesi ve Kadifekale'nin bağlandığı dünyanın en güzel turistik turlarından biri olabilir. Onun için İkiçeşmelik'te o spotçuların mutlaka oradan taşınması lazım. Bunu yapacağız. Agora'nın çok daha fazla halkla buluşması lazım. Kemeraltı'nın bu güzergah üzerinde eski yapıların restorasyonuyla beraber üst örtülerin ve alt yapılarının iyileştirmelerinin yapılması lazım. Aydınlatma da aynı şekildi. Kemeraltı'nın 24 saat yaşaması lazım."

3 yıl sonra yüzülecek

Başıboş sokak hayvanlarını kısırlaştıracaklarına değinen Soyer, bu kapsamda 21 veteriner hekim istihdam edeceklerini, bunlarında da işlerinin sadece kısırlaştırmak olduğunu belirtti. Bir meclis üyesinin "İzmir Körfezi'nde ne zaman denize girilebilecek?" sorusu üzerine Soyer, şu cevabı verdi:

"3 yıl sonra denize gireceğiz. Denizi temizlemek için ise hiçbir şey yapmayacağız. Sadece kirletmeyeceğiz. İzmir Körfezine akan bütün dereleri, kanalları temizleyeceğiz. Gediz dahil. Gediz'in kat ettiği alandaki bütün belediyelerle ortak çalışacağız. İzmir'in körfezini kirletmediğimiz takdirde zaten doğa, doğal sirkülasyon içinde temizliyor."