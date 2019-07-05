Srebrenica Katliamı'nın kurbanları Bornova'da anılacaK

Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 24 yıl önce yaşanan soykırımın kurbanları Bornova Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikle anılacak

Resmi rakamlara göre 8372 Bosnalı müslümanın katledildiği soykırım, Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Srebrenica Anıtı önünde bir kez daha lanetlenecek.

Avrupa'nın gözü önünde gerçekleşen Srebrenica Katliamı, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle bir kez daha hatırlanacak. 'Srebrenica Katliamı Anma Töreni' 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 16.00'da, Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Srebrenica Anıtı önünde düzenlenecek. Ressam Öykü Daryürek'in katliamı anlatan yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan sergisinin de yer alacağı törene, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un yanısıra Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak ile ilgili dernek ve federasyonların temsilcileri de katılacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Srebrenica'da yaşanan katliamın yüreklerde açtığı yaraların hala taze olduğunu belirterek, "Bornovalıları, bu katliamı unutmamak ve unutturmamak için anma törenimize katılmaya davet ediyorum" dedi.