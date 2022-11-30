Stada işaret fişeği sokan ambulans şoföründen şok paylaşım!

İzmir'de Göztepe-Altay maçına gizlice işaret fişeği sokan ambulans şoförünün 7 yıl önce yaptığı bir paylaşım şoke etti

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçı sonrası soruşturma sürerken, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeklerini Gürsel Aksel Stadı'na soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin (25) sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce, sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.