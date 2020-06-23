STK Yerleşkesi’ne kayıtlar başladı

Bornova Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getirmek için projelendirdiği Altındağ Kültür Merkezi için kayıtlar başladı.

İlçede faaliyet gösteren 700’e yakın sivil toplum kuruluşu (STK)’nın dernek merkezi olarak gösterebileceği Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi’nde yer almak isteyenler Bornova Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan formu doldurarak üyelik işlemlerini başlatabilir. STK ve derneklerin yer ihtiyaçlarını çözerek, çalışmalarını rahat ve işbirliği içinde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje için ilk üyelikler belli olmaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyarete gelen Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şube Başkanı Doğan Aygen’de yerleşkede yer almak için ilk imzayı atan isimler oldu.

Açılış 9 Eylül’de

Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilk imzayı atmaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, yerleşkenin açılışını ise İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de yapmayı planladıklarını söyledi. İduğ, “Bu yerleşke ile belediyemizin tüm imkanlarını STK’larımıza açıyoruz. Yerleşkede bulunacak olanlar kira, aidat, ısınma ve sekreterya düşünmeden tüm çalışmalarını ve yönetim kurulu toplantılarını burada yapabilecek. Burası maddi konuların aradan çıktığı tamamen proje konuşulan ve gerçekleştirilen işbirliği içinde çalışılacak ve bölgesel ekonomiye katkı sağlayabilecek bir alan olacak”dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şube Başkanı Doğan Aygen, STK’ların en büyük sorunlarından olan yer probleminin bu yerleşke ile çözüleceğini ifade ederek, Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür etti. Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay ise Başkan İduğ’un STK’lardan gelen biri olduğuna vurgu yaparak, “Bizlerin en büyük sorunu yer bulmak ve aktiviteler imizin ücrete tabi olmasıydı. Bu yüzden de bu proje bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz”diyerek düşüncelerini dile getirdi.