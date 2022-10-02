'Stoma torbalarımızla mutluyuz' mesajı verdiler

İzmir'de vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası'yla yaşayan kalın bağırsak kanseri hastaları 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü nedeniyle bir araya geldi. Torbalarını, çocuğu gibi gören Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, torbayla birlikte de mutlu bir hayat sürebildiklerini gösterdi.

Stomayla yaşamanın bir ayıp değil gereklilik olduğunu dile getiren Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü nedeniyle Buca'daki Hasan Ağa Bahçesi'nde farkındalık için hem pasta kesti hem de müzik eşliğinde dans etti. Kanserle mücadelesinin 2,5 yıl önce başladığını anlatan 2 çocuk annesi Nagihan Tunca (60), sıkıntılı günleri geride bıraktığını ve stoma torbasıyla yaşamaya alıştığını belirterek, "Bana 2,5 yıl önce rahim kanseri teşhisi konuldu. 8 saat süren operasyon sırasında tümörün bağırsağı da sardığı anlaşıldı. Kalıcı stoma takıldı. Kemoterapiye devam ederken karın zarında metastaz olduğu anlaşıldı. Geçen şubat ayından bu yana tedavim devam ediyor. Son kontrolüm temiz çıktı" dedi.

'ÇOK MUTSUZ GÜNLERİM OLDU'

Stoma torbasını çocuğu gibi gördüğünü, torunlarının torbasına isimler taktığını kaydeden Tunca, "Başlangıçta stomaya alışırken sıkıntılar yaşadım. En önemlisi pozitif olmak. Torbamla mutluyum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Başlangıçta çok mutsuz günlerim oldu. Ağlıyordum ve torbanın yüzünü bile görmek istemiyordum. Ameliyattan sonra torbamı kızım değiştiriyordu. Zor günlerdi ama hepsi geçti. 3 torunum var. Büyük torunum torbamın adını 'Çiçek' koydu. Küçük olan da torbama 'Sosis' diyor. Anneanne çiçeğin çok güzel, sosisin çok güzel' diyorlar."

'HASTALIKTAN, TORBAYLA YAŞAMAKTAN KORKMASINLAR'

İzmir'de kuaför olarak çalışırken hastalığı nedeniyle işini bırakan iki çocuk annesi Nur Semin Aşık (43) ise "3 yıldır tedavi görüyorum. Çok ağır dönemler geçirdim. Göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Onunla mücadele ederken bağırsakta kanser başladı. Daha ölümcül olduğu için bağırsak ile ilgili tedavi öne geçti. Şimdi çok şükür, torbam var. Ona alışmaya çalışıyorum. Ağrılı bir sürecin ardından torbayla yaşam daha sağlıklı. Tedavim devam ediyor" diye konuştu. 6 yaşındaki kızı Ada'nın stoma torbasına başlangıçta tepki gösterdiğini ifade eden Aşık, "Kızım ilk zamanlar çok korktu. Bunun bana bir acı vermediğini anlattım. Torbam da evimizin küçük kızı oldu. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu hastalıktan korkmasınlar. Torbayla yaşamaktan korkmasınlar. Bu torba hayatımı etkilemiyor" dedi.

'OTOBÜSTE, KAPALI MEKANLARDA TEPKİ GÖSTERENLER OLUYOR'

Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz da 20 yıldır stoma torbasıyla yaşadığın, 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü'nde insanlara dokunmak istediğini söyleyen Cankıymaz da "Bir evladım olsaydı, şu an 20 yaşında olacaktı. Torbam da evladım gibi. Bakıma ihtiyacı var. Bu hastalıkla mücadele eden çok çaresiz insanlar var. Tecrübelerimle onlara destek oluyorum. Devletimizden beklentimiz, bizim torbalarımızdan fark almasınlar. 200 liradan 4 bin liraya kadar fark ödeyenler var. Toplumdan da önyargılarını kaldırmalarını istiyoruz. Otobüste ya da kapalı mekanlarda bize tepki gösterenler oluyor. Onlara açıklama yapmak zorunda kalmak bazen bize ağır geliyor."