Stratejik plan onaylandı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Bizim aklımız da ağzımız da birdir. Bize sorulan her soruyu, tüm açıklığıyla yanıtlamaktan asla çekinmeyiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arasında uygulayacağı stratejik plan mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Her vatandaşa eşit hizmet götürüleceğini ve stratejik plan doğrultusunda ilerlenerek, tüm projelerin zamanında bitirilmesi için çalışılacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Bizim aklımız da ağzımız da birdir. Bize sorulan her soruyu, tüm açıklığıyla yanıtlamaktan asla çekinmeyiz" dedi.

Nar Taneleri artık Konak'ta



Başkan Batur'un Narlıdere'de başkanlık yaptığı dönemde gerçekleştirmekten en çok mutlu olduğu projeler arasında saydığı, 'Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin Konak'ta devam etmesine ilişkin olarak, meclisten ilk oturumda istediği onay da ikinci oturumda alındı. Önergenin komisyonlardan kısa sürede geçmesiyle, projenin Konak'ta geçtiğimiz ay başlatılan Engelsiz Yaşam Köyü projesine dahil edilerek gerçekleştirilmesinin yolu da açıldı. Meclisin kararını değerlendiren Başkan Batur, "Bu bizim için çok önemli bir proje. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SODEM-SEN'e üyelik

Mecliste, Konak Belediyesi'nin Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na (SODEM-SEN) üye olması talebi de kabul edildi. Kararı değerlendiren Başkan Batur, "Biz sendikal sözleşmeleri uyumlu ve kısa sürede, herkese örnek olacak şekilde tamamlayan bir belediyeyiz. Bu sosyal demokrat belediyelerin kendi aralarındaki işbirliğinin sağlanacağı bir çalışma olacak" diye konuştu.

Hizmet zamanı

Seçimlerin bittiğini, artık hizmet zamanı olduğunu hatırlatan Başkan Batur, "Vatandaşın hangi siyasi düşüncede olduğuna, o bölgenin hangi siyasi partiye oy attığına bakmayız. Vatandaşa eşit hizmet götürmek zorundayız. Bunu yaptığımız için 20 yıl Narlıdere'de seçildik. Konak'ta nereyi kazsanız tarih fışkırıyor. Restore edilecek çok sayıda binamız var. Ben sayın valimizden Konak'a daha çok destek olmasını istedim ve sayın valimiz de hiçbir zaman hayır demedi. Ona da teşekkür ediyorum. Stratejik planımızda da öne çıkardığımız tarihi binaların restore edilmesi, kentin tarihi misyonunu öne çıkaracak" dedi.

Bilgilendirme yapılıyor

Meclise gelen her bilgi talebinin büyük bir açıklıkla ve şeffaflıkla yanıtlandığını belirten Başkan Batur, "Çekineceğimiz hiçbir şey yok; net bir şekilde belediyeyi yönetmeye çalışıyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz. Yapacağımız çalışmalarla bunu Konaklı da zaman içinde daha iyi anlayacak. Konak'ı daha iyi noktalara getirmek için elbirliğiyle çalışacağız. Konak, yüzde 64 gibi bir oy oranıyla bize destek vermiş. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Partimizin ilkeleri ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Belirli bir disiplin içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Terörün her türlüsüne karşıyız

Batur, şöyle devam etti: "Vatandaşımıza en iyi hizmeti, en hızlı şekilde götürmeye çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız da bu paralelde ilerliyor. Belediyede de meclisimizde de uyumlu çalışmaya önem veriyor ve böyle bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bizim aklımız da ağzımız da birdir. Bize sorulan her soruyu tüm açıklığıyla yanıtlamaktan asla çekinmeyiz. Bu zamana kadar da bu anlayışımızı meclisimizde yansıttık. Terörün her türlüsüne, nereden gelirse gelsin karşı olduğumuzu net ve açık olarak daha önce de ifade ettik. Bunun da çok açık ve net olduğunu düşünüyorum. Siyaset olarak da belediye başkanı olarak da nerede durduğumuzu yıllardan beri biliyoruz."