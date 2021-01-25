Su sayaçlarını çalan İZSU çalışanı tutuklandı

İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU personeli tutuklandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. İhbarı değerlendiren polis, inceleme yaparken H.M. isimli kişiyi su sayacını sökerken buldu.

Bunun üzerine şüphelinin aracını inceleyen polisler, araçta 60 civarında su sayacına denk geldi. Ekipler aynı zamanda aracın içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi yazılı bir de cekete rastladı.

Yapılan sorguda yakalanan kişinin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.M. tutuklandı.