Su zammı sonrası Soyer'den açıklama: Hiç mutlu değiliz!

İzmir'de suya yüzde 30 zam geldi. Zam sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptıkları zamdan dolayı hiç mutlu olmadıklarını dile getirdi. Ancak elektrik zammından dolayı bu zammı yapmak zorunda olduklarını ifade eden Soyer, "Biz niye ucuza elektrik peşinde koşuyoruz ki! Bu bir kamu hizmetiydi. Ve kamu, elektriği üretiyordu. Bundan niye vazgeçildi?" ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tarifelere ilişkin yaptığı değerlendirmede hükümetin de elini taşın altına sokması gerektiğini vurguladı. Özellikle elektrik fiyatlarıyla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Soyer, İzmir’de gelir seviyesi düşük vatandaşların durumu göz önünde bulundurularak da olsa yeni tarife uygulanmasından mutluluk duymadığını belirtti. Soyer şunları söyledi:

“Gerçekten hükümetimizin de elini taşın altına sokması gerekiyor. Elektrik fiyatlarında bir düzenlemeye ihtiyaç var. Dört gözle onu bekliyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmakla ilgili çalışmayı sürdürüyoruz. Senede 300 gün güneş olan coğrafyadayız. Bundan çok daha fazla istifade etmemiz lazım. Tüm dünyada enerji fiyatlarında tırmanma var, doğru. Ama bu ülkelerin hiçbirinde enflasyon oranı yüzde 50’lere varmıyor. Enflasyonumuzdaki artış bizi rekortmen yapıyor. Elektrik şirketleriyle 26 Kasım’da ihale yaptık ve hiç kimse girmedi ihaleye. Bu elektrik neden özelleştirildi? Bu sorunun bir cevabının olması lazım. Biz niye ucuza elektrik peşinde koşuyoruz ki! Bu bir kamu hizmetiydi. Ve kamu, elektriği üretiyordu. Bundan niye vazgeçildi? Biz ayda 30 milyon lira tasarruf ediyoruz diye seviniyoruz bir de düşünün onlar ne kazanıyor. Bu bir zafer değil. Oy çokluğuyla böyle bir zam yapıyor olmamızdan hiçbirimiz mutlu değiliz. İzmir’de vatandaşlarımızın mümkün olsa en düşük değerlerle tüketim yapmasını diliyoruz. Bizim vazifemiz bu. O nedenle olabildiğince gelir düzeyi düşük olan vatandaşları düşündük. Diliyorum ki İzmirlilere çok daha düşük bedellerle tüketim yaptırırız.”

İnsani su hakkı uygulaması kabul edildi, tarım suyunda kademe kalktı



Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre hali hazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atıksu satış fiyatı, konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11 – 20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak. Bundan sonraki aylarda uygulanacak fiyat tarifeleri ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) esas alınarak düzenlenecek. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

İZSU insani su hakkını daha sağlıklı ve adaletli bir uygulama ile hayata geçirmek için yeni bir düzenleme daha getirdi. Buna göre özellikle dar gelirli, yardıma ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere genel uygulamalardan daha yüksek miktarda ücretsiz su verilecek. 10 metreküpe kadar kullanımın 5’te 1’i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpü ücretsiz verilecek. Bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek.

Ülke genelindeki fiyat artışlarından en çok etkilenen küçük esnafı desteklemek amacıyla daha önce kademe olmayan konut dışı tarifeler yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak fiyatlandırılacak. Konut dışı aboneliklerde birinci kademe 0 – 10 metreküp olacak şekilde düzenlenerek bu tarifeye herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aboneleri desteklemek amacıyla köy ve beldelerde uygulanan tarifelerde kademe uygulaması kaldırıldı.