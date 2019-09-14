Suç örgütü davasında 2 tahliye

İzmir'de, organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama', 'öldürmeye teşebbüs' ile 'kasten adam öldürme' suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, 5'i firari, 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yılın Mayıs ayında polis ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, 64 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama', 'yaralama', 'tehdit', 'şantaj', 'yağma', 'kundaklama' ve 'silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017'de kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş insanı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın faillerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Sanık sayısı düştü

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer sanıklar da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K. ile 5 firari sanığın da aralarında bulunduğu 69 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme suçlarını işlemek'ten dava açıldı. Yargılama sırasında geçen celse, 23 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Daha önce tahliye edilenler de olduğu için tutuklu sayısı 6'ya indi.

Öte yandan sanıklarından elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle de sanık sayısı 68'e düştü.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada sanıklardan H.T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilimin üzerine atılı suç olan silahlı eylemde bulunmamıştır. Bu konudaki deliller ortadadır. Kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere olay yerinde olmadığı bellidir. Bu kadar net deliller varken, bir kişinin tutuklu olması kabul edilebilir bir durum değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Silah taşımış

Tutuklu sanıklardan M.Y., uyuşturucu kullanmadığını ve Manisa'daki silahlı eylemlere katılmadığını iddia ederek, "Benim tek hatam Manisa'ya giderek iş istemek oldu. Husumetli olduğum kişiler yüzünden silah taşıyorum. Benim silahlı eyleme girmediğim kamera kayıtlarından da bellidir" diye konuştu.

Sanık avukatı Mürsel Yiğit de müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutukluların da tahliye talebinde bulunmasının ardından duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sayısı 4 oldu

Mahkeme heyeti, H.T. ve M.Y.'nin tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Bu kararla birlikte suç örgütü davasında tutuklu sayısı 4'e indi.