Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
0
Akşener: Birinci parti olacağız
Akşener: Birinci parti olacağız
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
0

Sudan'da mahsur kalan 3 İzmirli mühendis kurtarılmayı bekliyor

İzmir'den çalışmak için Sudan'a giden makine mühendisleri Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova, Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışma nedeniyle Hartum'da mahsur kaldı

Sudan'da mahsur kalan 3 İzmirli mühendis kurtarılmayı bekliyor
20 Nisan 2023 Perşembe 17:15

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışma nedeniyle Hartum ve çeşitli şehirlerinde mahsur kalan ve tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlar da bulunuyor. Makine mühendisleri Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova 8 Mart'ta beyaz eşya üreten bir firmada çalışmak için İzmir'den Sudan'a gitti. Çatışmalar, 3 arkadaş fabrikada çalışırken başladı. Firma yetkilileri tarafından güvenlik nedeniyle çalışanların dışarı çıkışlarına izin verilmedi. Bir süre diğer çalışanlarla toplantı odasında saklanan Çelik, Öndür ve Yeşilova, daha sonra güvenli olduğu düşünülen apart otele yerleştirildi. 3 makine mühendisi burada iş kıyafetleriyle mahsur kaldı. Çelik, Öndür ve Yeşilova yaşadıklarını anlattı.

'SÜREKLİ SİLAH SESLERİ DUYUYORUZ'

Kentin karışık olduğunu belirten Tolga Çelik, "İzmir'de özel bir firmada görev yapıyoruz. İşimiz gereği de zaman zaman farklı ülkelerde çalışıyoruz. 8 Mart'ta da Sudan'a beyaz eşya üreten bir firmaya kuruluma geldik. En başta her şey normaldi. Siviller 1-2 hafta önce eylem yapmıştı. O gün bizi de otelden çıkarmamışlardı. Olaylar 15 Nisan'da patlak verdi. Fabrikadaki bazı yetkililer bizi korumak için silahlarla geldi, güvenli olmadığından dışarı çıkmamızı istemediler. Bir süre toplantı odasında gizlendik. Ardında da şehrin kuzeyindeki apart otele getirdiler. Sürekli silah sesleri duyuyoruz. Göç eden insanları görüyoruz. Konsoloslukla olaylar patladıktan 2 gün sonra iletişime geçebildik. Sonrasında CİMER'e de yazdık. Bilgilerimizi aldılar. Teyit yapıldı. Ancak savaşın durduğu yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Can güvenliği olmadığı için dışarı çıkmamamızı söylüyorlar. Çıkan olaylar yüzünden kaldığımız otele de ulaşamadık. Valizlerimiz orada kaldı. İş kıyafetlerimizle burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜLER KOKMAYA BAŞLADI'

Sudan'da insanların yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Mustafa Yeşilova ise "Ara ara silah sesleri geliyor. Otelci dışarı çıkmayın diyor. Ara sokaklarda askerler var. Büyük bir yaşam mücadelesi var. Yerel halk da çok büyük sıkıntı çekiyor. Yağmalama başladı. Hastaneleri yakıp yıkmışlar" dedi. İşçilerden Mesut Öndür de "Burası çok sıcak. Ölüler kokmaya başladı. Bir odaya sığındık. Dışarı da çıkamıyoruz. Yeme içme de sıkıntı. Elektrikler, sular kesiliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek isteğimiz buradan kurtarılmak" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sudan #izmir
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Parti İzmir İl Başkanlığında bayramlaşma mesaisi
Sonraki Haber
Sudan'da mahsur kalan 3 İzmirli mühendis kurtarılmayı bekliyor
Menemen’de Başkan Pehlivan’dan bayram müjdesi
Menemen’de Başkan Pehlivan’dan bayram müjdesi
0
Funda öğretmenden Aliağa’yı gururlandıran başarı
Funda öğretmenden Aliağa’yı gururlandıran başarı
0
İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
0
DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteriyordu, İzmir'de tutuklandı
DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteriyordu, İzmir'de tutuklandı
0
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
0
İzmir'de belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı
İzmir'de belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.