Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen '2019 Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' sahibini buldu. 'Külden Büyüttüm Narı' adlı dosyası ile yarışmayı kazanan şair ve yazar Özgen Seçkin, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenle ödülünü aldı.

Şükran Kurdakul'un saygı ve özlemle anıldığı törende, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da usta şairin 'Armağan' adlı şiirini okudu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Edebiyat Ödülleri, bu yıl şiir dalında düzenlendi ve Karşıyaka'da yaşamış şair ve yazar Şükran Kurdakul'un anısına ithaf edildi.

Yarışmaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden 159 şair, özgün şiirlerinden oluşan dosya ve kitaplarla başvuru yaptı. Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş'tan oluşan Seçici Kurul, tüm eserleri değerlendirerek kazananı oy çokluğu ile belirledi. 'Külden Büyüttüm Narı' dosyasının şairi Özgen Seçkin; 'Şükran Kurdakul'un şiir dünyasına yakınlığı, şiirdeki toplumcu ses, dilindeki söz ve anlatım zenginliği' ile ödüle layık görüldü. Ayrıca Seçkin'e 5 bin liralık para ödülü takdim edildi. Törende Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası da kısa bir müzik dinletisi sundu.



2020 ödülü Tarık Dursun K. anısına

Özgen Seçkin'e ödülünü takdim eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu yılki edebiyat ödülümüzü kazanan Sayın Özgen Seçkin'i alkışlıyor, nice başarılar diliyorum. Kitaplaştırdığımız şiir dosyası, Karşıyaka Kent Kitaplığı'nın en özel yapıtlarından biri olacaktır. Tüm katılımcı şairlere ve Seçici Kurulumuza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılın edebiyat ödülü çağrısını şimdiden yapmak isterim. Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri, 2020 yılında öykü dalında olacak ve yine bir başka unutulmaz sanat emekçisi olan Tarık Dursun K.'ya ithaf edecektir. Toplumlar ve kentler, değerlerine gösterdikleri duyarlık kadar çağdaştır, saygındır, onurludur. Karşıyaka, bu açıdan da çok özel bir yere sahip olacaktır. Yazarlarımızı şimdiden yarışmamıza davet ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.



Şükran Kurdakul'a saygıyla

Şükran Kurdakul'un, hayatının büyük kısmını Karşıyaka'da geçirmiş, Türk Edebiyatı'nın değerli ozanlarından biri olduğunu vurgulayan Efdal Sevinçli de "Onu sadece ozan olarak tanımadık aynı zamanda çok iyi bir öykücü, iyi bir edebiyat tarihi araştırmacısıydı. Kendisini bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Özgen Seçkin'i ve özgün şiirleriyle yarışmamıza katılıp; kendi rengini, sesini, nefesini bize tanıtan tüm katılımcıları kutluyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasına Şükran Kurdakul'un 'Ağıt Değil' adlı şiirini okuyarak başlayan Özgen Seçkin ise "Bu ödülün verilmesinde emeği geçen Seçici Kurul üyelerine, Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına ve Sayın Başkan Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyor, minnet duygularımı sunuyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen '2019 Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' sahibini buldu. 'Külden Büyüttüm Narı' adlı dosyası ile yarışmayı kazanan şair ve yazar Özgen Seçkin, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenle ödülünü aldı. Şükran Kurdakul'un saygı ve özlemle anıldığı törende, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da usta şairin 'Armağan' adlı şiirini okudu.



159 şair başvuru yaptı

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Edebiyat Ödülleri, bu yıl şiir dalında düzenlendi ve Karşıyaka'da yaşamış şair ve yazar Şükran Kurdakul'un anısına ithaf edildi. Yarışmaya, Türkiye'nin farklı kentlerinden 159 şair, özgün şiirlerinden oluşan dosya ve kitaplarla başvuru yaptı. Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş'tan oluşan Seçici Kurul, tüm eserleri değerlendirerek kazananı oy çokluğu ile belirledi. 'Külden Büyüttüm Narı' dosyasının şairi Özgen Seçkin; 'Şükran Kurdakul'un şiir dünyasına yakınlığı, şiirdeki toplumcu ses, dilindeki söz ve anlatım zenginliği' ile ödüle layık görüldü. Ayrıca Seçkin'e 5 bin liralık para ödülü takdim edildi. Törende Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası da kısa bir müzik dinletisi sundu.