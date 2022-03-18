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Şükriye Uçak vefat etti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın annesi, Şükriye Uçak (95) vefat etti

Şükriye Uçak vefat etti
18 Mart 2022 Cuma 08:18

Siirt’te 1927 yılında dünyaya gelen Şükriye Uçak, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 17 Mart 2022 Perşembe günü yaşama veda etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Geçmiş Dönem Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın aralarında bulunduğu 11 çocuğu olan Şükriye Uçak, 18 Mart 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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