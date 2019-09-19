SunExpress çalışanlarından İzmir için kampanya

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in çalışanları, Ağustos ayında İzmir’de meydana gelen orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kurum içi bağış kampanyası başlattı.

SunExpress’in Kurumsal Sosyal Sorumluk stratejisi çerçevesinde faaliyet gösteren ve gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan ‘Green Alliance İzmir’ ekibi, son dönemlerde İzmir’de yaşanan orman yangınlarının oluşturduğu hasarı gidermek amacı ile çalışmalara başladı.İzmir için başlatılan kurum içi bağış kampanyasının yanı sıra SunExpress üst yönetimi, çalışanların başlattığı bu kampanyayı desteklemek ve daha ileriye götürmek amacı ile önümüzdeki yıl İzmir’de gerçekleştirilmesi planlanan ‘SunExpress 30. yıl Hatıra Ormanı’ projesine start verdi.

Konu ile ilgili Green Alliance İzmir ekibi sözcüsü Timur Can Koç (Kaptan), kampanya ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlattığımız fidan dikim kampanyası ile İzmir’de yaz boyunca oluşan hasarın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Green Alliance İzmir ekibi olarak, daha yeşil bir dünya için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.