SunExpress'e Turuncu Çember sertifikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Vakfı ortaklığı ile başlattığı Turuncu Çember hijyen sertifikası uygulamasında sertifika almaya hak kazanan ilk havayolu firması SunExpress oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda gerekli kriterleri yerine getiren yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember sertifika programının kapsamını genişletmiş ve havayolu firmalarının da sertifika alabilmesine olanak tanımıştı. Uluslararası standartlarda havacılık hizmetlerini sürdüren Türkiye’nin önde gelen havayolu firmalarından SunExpress, Turuncu Çember hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan ilk firma oldu.

11 ana başlık ve 65 maddeden oluşan havayolu firmaları değerlendirme kriterlerinin tamamını başarıyla tamamladığı tespit edilen SunExpress’e Turuncu Çember sertifikasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

Sertifikalı uçuşlar güven veriyor

SunExpress adına sertifikayı teslim alan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “İzmir’in hava yolu olarak, pandemi sürecinin başından beri İzmir turizmine katkı sağlamak adına oldukça önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Uçuşlarımızda aldığımız en üst seviye emniyet ve hijyen önlemleri ile yolcularımıza sağlıklı ve kaygıdan uzak bir seyahat deneyimi sunuyoruz. İzmir’deki güvenli işletme ve kuruluşlara verilen Turuncu Çember Sertifikası’nı alan ilk havayolu olarak bunu bir kez daha kanıtlamış olduk.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili şunları söyledi: “Turuncu Çember hijyen sertifikasını İzmir’e herkesin güvenle ulaşabilmesi için havayollarını kapsayacak şekilde genişlettik. Böylece İzmir’deki sağlıklı ve güvenilir alanları ifade eden Turuncu Çember hijyen sertifikası, İzmir’e gelenlere yolculuklarının başından itibaren eşlik edebilecek. SunExpress’e Büyükşehir Belediyemiz ile yaptıkları işbirliğinden ve gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün SunExpress ile birlikte İzmir’den başlattığımız sertifikalı uçuşlar, umuyorum ki diğer havayolu firmaları için de örnek olur.”

Uluslararası standartlarda denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Turizm Hijyen İcra Kurulu tarafından belirlenen havayolu firmaları hijyen denetim kriterleri, Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılık Acenteleri Birliği (IATA), Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve ülkemizde uygulanan Sivil Havacılık Otoritesi (SHGM) standartları göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

Uçuş öncesi ve sonrası her aşama denetleniyor

Hava yolculuğu hijyen denetim kriterleri arasında; “işletmelerin alması gereken önlemler”, “atık yönetimi”, “uçuş sırasında Covid-19 semptomları gösteren şüpheli yolcu bulunması halinde yapılması gerekenler”, “uçuş sırasında ve uçuş sonrası alınacak önlemler”, “hava aracının havalandırılması, temizlik ve dezenfeksiyonu” ile “konaklamalı uçuşlar” bulunuyor. Havayolu firmalarının ayrıca operasyon alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu da yerinde denetleniyor.

Başvurular internetten

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen havayolu firmaları, gerekli belgeleri yaziisleri@izmir.bel.tr e-posta adresi üzerinden ulaştırarak ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü’ne şahsen ileterek başvuruda bulunabiliyor.