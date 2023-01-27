Sünger Kent İzmir projesinde sıra kırsalda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklıkla mücadele vizyonuyla şekillenen Sünger Kent İzmir projesinin kırsal ayağı olan “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışması için hazırlıklar tamamlandı. Proje, yarın Ödemiş’te kamuoyuna tanıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonuyla hazırlanan ve yağmur suyu hasadı çalışmalarını genişleten Sünger Kent İzmir projesinin kırsal ayağı olan “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışması için hazırlıklar tamamlandı. Proje, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yarın 13.30’da Ödemiş’te tanıtılacak.



Soyer: “Çiftçilerimizle yapacağız”

Başkan Tunç Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadele için "Başka Bir Tarım Mümkün" diyerek çıktıkları yola "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" anlayışıyla devam ettiklerini belirterek “Sünger Kent İzmir projemizin kırsal ayağını oluşturan Küçük Menderes Ovası yağmur suyu hasadı projesini çiftçilerimizle birlikte yapacağız. Küçük Menderes Ovası’nda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda güvenliğinin sağlanması için su krizinin çözümüne katkı sunacak kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.



Projeyle üreticilerin enerji maliyetleri düşecek

Proje, yağmur suyu hasadı ile ova üzerine düşen yağmur suyunun buharlaşmadan yeraltında depolanmasını ve yeraltı sularının tekrar doldurulmasını amaçlıyor. Proje ile yeraltı su seviyelerinde önemli yükselimler sağlanacak. Böylece çiftçi ve üreticilerin enerji maliyetleri düşecek ve milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.