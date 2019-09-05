Şüpheli çanta kontrollü patlatıldı

Alsancak, Liman Caddesi'nde kaldırıma bırakılan sırt çantası, tedirginlik yarattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.

Şüpheli çanta kontrollü patlatıldı
05 Eylül 2019 Perşembe 11:07

Alsancak Garı karşısında bulunan kaldırıma bırakılan siyah renkli sırt çantası, çevredekiler tarafından fark edilince, polis ekiplerine bilgi verildi. Gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, gar karşısındaki yolu trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha ekipleri, çantayı kontrollü olarak patlattı. Çantanın boş çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alırken, yol da yeniden trafiğe açıldı.

Çantayı kimin bıraktığının araştırıldığı belirtildi.

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