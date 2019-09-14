Sürdürülebilir enerji çalışmaları son yıllarda giderek yaygınlaşıyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından “ Yansıma Önleyici SiO2, TiO2, SiO2/TiO2 İnce Film Kaplamaları: Sentezi, Karakterizasyonu ve Otomotiv Endüstrisindeki Camlara Uygulama Çalışmaları” adlı seminer gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Şerife Şeref Helvacı, Prof. Dr. Nalan Kabay, Doç. Dr. Meral Dükkancı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Semineri Kimya Mühendisi Pelin Öz verdi.

Kimya Mühendisi Pelin Öz, “Temiz ve sürdürülebilir enerji çalışmaları son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu alanlarda geliştirilen yansıma önleyici, kendi kendini temizleyen ve hidrofobik kaplamalar, malzeme çalışmalarının önemini arttırmaktadır. Yansıma önleyici kaplamalar (ARC'ler) ışığın yansımasını azaltır ve yüzeyden geçirgenliğini arttırır. Silika ayarlanabilir kırılma indisine sahiptir, bu nedenle ARC'nin imalatı için uygundur. Bu çalışmada, silika nanoparçacıkları sulu polimerik çözeltilerin yardımı ile sol-jel yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. Silika sol, farklı polimer tipleri ile hazırlanmıştır. Poli-akrilik asidin (PAA) homo-polimer (h-PAA) ve ko-polimer (c-PAA) silika nanopartiküllerinin sentezinde bir şablon olarak kullanılmıştır. Film kaplamaları, daldırarak kaplama yöntemi kullanılarak kaplanmıştır. Çalışmada, polimer tipi (homopolimer ve kopolimer), solün karıştırma hızı (500 rpm ve 800 rpm), kaplamanın çekme hızı (100 mm/min ve 150 mm/min) ve katman sayısı (1 ve 2 katman) parametre olarak incelenmiştir. Sol karakterizasyonu FTIR ve DLS ile film karakterizasyonu ise SEM ve UV-visible spektrofotometre ile yapılmıştır” dedi.

Seminer sonunda Pelin Öz, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.