Sürekli: Kadın cinayetleri artıyor

İzmir Milli Piyango ve Şans Bayileri Odası’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Son günlerde üzülerek izliyoruz ki kadına şiddet, kadın cinayetlerinde artış gözlemliyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Milli Piyango ve Şans Bayileri Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği(İESOB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Oda yönetimi tarafından yılın başarılı kadınlarına ve idarecilerine plaketi takdim edildi. Etkinliğe AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Milli Piyango ve Şans Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak ve Oda üyeleri katıldı.

Çakmak’tan destek teşekkürü

Programın açılışında konuşan İzmir Milli Piyango ve Şans Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların bu özel gününü kutladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin pandemi süresince esnafın yanında olduğunu belirten Paşa Çakmak, “Pandemi döneminde üyelerimize yardımlar yapıldı. Yaptığımız tüm çağrılara Cumhurbaşkanımızdan hep karşılık bulduk. İstedik ki İzmir’de belediyeden bu katkıyı görelim. Bu sıkıntı zamanda çalışmalarımızı topluma faydalı olması gerekir. Sanayisi büyük ülkeler bile şu anda sıkıntılar yaşamaktadır. Bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın cinayetleri artıyor

8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nün çok anlamlı bir gün olduğunu değinen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Kadınlar insan biz insanoğlu, kadın toplumun temel unsurudur. Son günlerde üzülerek izliyoruz ki kadına şiddet, kadın cinayetlerinde artış gözlemliyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Bizler gerekli tüm tedbirleri aldık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsedik. İktidara geldiğimizden beri kadının statüsünün düzenlemesi içi birçok düzenleme yaptık. Bu tablo ile mücadelemiz kararlılıkla artarak sürecek. Toplumun tüm kesimlerini desteğini bekliyoruz. Kadına şiddet konusunda sıfır tolerans konusunda çalışmalarımızı ve toplumsal farkındalığı yapacağız. Alınması gereken önlem, çıkarılması gereken yasalar varsa her an düzenleme yapabiliriz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Kadınları daha güvenli yaşaması, emeklerini haklarının verilmesi için aralıksız çalışmalara devam edeceğiz. Şehitlerimizin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Diyarbakır annelerinin gününü kutluyorum, gazilerinin eşlerinin gününü kutluyorum, toplumda gece gündüz demeden çalışan emekçi kadınların gününü kutluyorum. Hak ettiklerini almaları için de sonuna kadar üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Her gün kutlanmalı

8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nün sadece bir gün değil her gün kutlanması gerektiğini vurgulayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Türkiye nüfusunun yarısı kadınlardan yarısı erkeklerden oluşuyor. Hem nüfusun eşit olduğu hem de hayatımızın da belkide yarısından fazlasını oluşturan kadınların gününü her zaman kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Hayatı beraber paylaştığımız kadınlarımızın 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.