Suriyeli 3 işçinin öldüğü yangının tutuklu sanığından 'kumpas' iddiası

İzmir'de, Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede yanarak ölmesiyle ilgili yargılanan Kemal Korukmaz, suçlamaları reddedip, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü.

Güzelbahçe ilçesindeki beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatlarını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi. Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çiftin para ve değerli eşyalarını gasbedip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Suriyeli 3 işçinin öldüğü olayda savcılık soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, Kemal Korukmaz'ın olay tarihinde, 1 yıllık süreye yayılan plan dahilinde 3 kişiyi konakladıkları şantiyedeki yapıyı, uyudukları sırada ateşe vererek öldürme kastıyla yangın çıkardığını belirtti. Savcı, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğüne de kanaat getirdi. Öte yandan Korukmaz'ın cezai ehliyetinin tam olduğu da belirtildi.

İddianamede Kemal Korukmaz için 'Tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Korukmaz'ın ayrıca 'Taksirle yakarak mala zarar verme' suçundan da 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'KONUŞURSAM AİLE FACİASI OLUR'

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Kemal Korukmaz'ın yanı sıra taraf avukatları, mülteci dernekleri ve Uluslararası Af Örgütü gözlemcisi katıldı. Savunma için söz verilen sanık, ifadesini yazılı olarak vermek istediğini ve sözlü savunma yapmak istemediğini söyledi. Mahkeme başkanı, iddianamedeki ifadelerden bazılarını sanığa yöneltti. Mahkeme başkanı, sanığa iddianamedeki, sigara kutusu içerisinde notlar bırakılmaya başlandığını, bu notlarda 'Vatana ne yapabilirsin, borcun henüz bitmedi', 'Göreve devam' ve son olarak da 'Göreve başla temizlik yap' yazdığı belirtilen notların nerede olduğunu sordu. Korukmaz, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana gönderilen notların hepsi evde. Bana kumpas kuruldu. Ölenleri tanımıyorum. Ben şu an konuşursam, aile faciası olacak. Ben bu detayları anlatmak istemiyorum. 16-17 aydır cezaevindeyim. Görüşmem gereken kişilerle görüşemedim. Önemli olan bundan sonrası. Olayın benimle ilgisi olmadığı ortaya çıkacak. İşverenler 1997'den beri sigortam yatmadığı için dava açacağımı biliyorlardı. Bu kumpası onlar kurdu. Ölenleri tanımıyorum" dedi.

'SOBADAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen, yanan şantiyenin sahibi Suat M. mahkemede, "Haber gelince hemen şantiyeye gittik. Polis ekipleri vardı. Yanmış çocukları oğlumla birlikte ambulanslara bindirdik. Sevk edildikleri hastanelere gittik. Yangından sonra raporlar tutuldu. Sonrasında çalışanımız olan Ramazan beni telefonla aradı ve bir gece Kemal'in yanına geldiğini, 'Güzelbahçe'deki iş yeri yanacak ve oradaki işçiler ölecek' dediğini iletti. Ben de konuşmak için Ramazan'ın yanına gittim. Orada da bana, 'Olay gecesi yanıma gelip operasyon tamam, işlem tamam' dediğini iletti. Ben de Ramazan'ı alıp karakola götürdüm. Yangının sobadan çıktığını düşünmüyorum" diye konuştu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Suat M.'nin oğlu Malik M., "Yangından sonra yaralanan Suriyelileri hastanede Korukmaz ile ziyaret ettik. Hatta birinin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Sonrasında şantiyeye geri döndüm ve kendisini görmedim. Öğlen, karakolda ifade verirken Ramazan beni aradı. Olayları ona anlattığımda babamla irtibata geçti. Ona da yaşananları anlatmış. Bizim şüphelerimiz doğdu ve bunları da ifadelerimizde belirttik" dedi.

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE'

Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin akli dengesinin belirlenmesi bakımından rapor aldırılması talebinde bulundu. Buna karşı çıkan Korukmaz, "Akıl sağlığım yerinde. Ben Manisa'da daha önce müşahede altında kaldım, bir sorunum yok. Ben size yazılı olarak savunmamı yapacağım. Haklı olduğumu göreceksiniz. Akli dengem yerindedir. Hastaneye gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın, cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verip, duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.