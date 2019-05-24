Sürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup, içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Burhan O.'nun araç kurtarıldıktan sonra uyandığı görüldü

Sürücüsünün içinde uyuduğu araç, hareket edip şarampolde asılı kaldı
24 Mayıs 2019 Cuma 10:30

Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 Sokak'ta yeni yapılan Evka- 5 yolunda meydana geldi. Yolda kalan araçların tamir ve bakımını yaptığı belirtilen Burhan O., 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracını park edip, uykuya daldı. Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra geriye hareket etti. Araç, 15 metre yükseklikte, şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağırılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç, sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Burhan O., ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kimsenin arka bahçesinde değil, demokrasinin ön bahçesindeyiz
Sonraki Haber
Down sendromlu lösemi hastası minik Afra ilik nakli olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.