Süslü Kadınlar Karşıyaka'da pedala basacak

Karşıyaka, uluslararası boyutlara kadar yükselen ve giderek büyük bir ilgi yumağı oluşturan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenlenecek büyük organizasyonun ana turu Karşıyaka'da gerçekleştirilecek

Bu rengarenk tur için katılımcılar 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'da Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda buluşacak. 17:30'da anıttan yola çıkan katılımcılar turun sonunda yine anıta dönecek. DJ Ersin anıtın önünde performans sergileyecek; kadınlar bisikletlerini süsleyerek, renkli kıyafetleri ile tura katılacak.

BİSİKLET KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka'nın bisikleti seven bir kent olduğunu, Karşıyaka Belediyesi'nin de bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun kurucusu Sema Gür ana turun bu nedenle Karşıyaka'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Karşıyakalı vatandaşların da bisikletlilere karşı çok saygılı olduğunu vurgulayan Gür, "Karşıyaka, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için de çok uygun. Karşıyaka Belediyesi bu turu yapmak için çok heyecanlı ve bu durum bizlere de motivasyon veriyor. Karşıyaka bisikletli ulaşıma oldukça uygun bir yer. Ben bisikletimle geldiğimde yolda hep saygı gördüm, araçlar bisikletli ulaşıma hazır görünüyor. Turumuzun başladığı 2013 yılından beri en büyük desteği Karşıyakalı kadınlarımızdan gördük. Yıllardır verdikleri destekten ötürü kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. Gür, ayrıca tüm kadınlara tura katılmaları için çağrıda bulundu.

150'DEN FAZLA KENTE YAYILDI

Bundan 9 yıl önce tarih öğretmeni Sema Gür tarafından "erkek egemen" bisiklet turlarına alternatif olarak İzmir'de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bugün dünyaya örnek bir 'kadın ve bisiklet hareketi' haline geldi. Gür'ün, Pınar Pinzuti ile birlikte büyüttüğü organizasyon, yıllar içerisinde tam 30 ülkeye ve 150'den fazla kente yayıldı. Dünya şehirlerinde düzenlenen eş zamanlı bisiklet turlarında binlerce kadın birlikte pedal çevirerek bu örnek hareketin parçası oldu. 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Özel Ödülü alan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yıllar içinde İtalya'dan Almanya'ya Kanada'dan Hindistan'a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu.

Süslü Kadınlar Bisiklet turu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar www.suslukadinlarbisikletturu.com adresli internet sitesini ziyaret edebilir.