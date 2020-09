Süslü Kadınlar tur için hazır

İzmir merkezli birçok kentte düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle küçük gruplarla yapılacak

İzmirli kadınlar, 2 ya da 3'erli gruplar halinde 20 Eylül sabahında yollara çıkacak. Kendi belirledikleri rotalarda en güzel kıyafetlerini giyip bisikletlerini çiçeklerle süsleyerek tura çıkacak kadınlar, pazar günlerinin otomobilsiz geçmesi için çağrıda bulunacak. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılından beri her yıl eylül ayındaki Otomobilsiz Kentler Günü'nde onlarca şehirden binlerce katılımcıyla gerçekleşiyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık topluluklar yerine İzmirli kadınlar, 2 ya da 3'erli gruplar halinde 20 Eylül sabahında yollara çıkacak. Kendi belirledikleri rotalarda en güzel kıyafetlerini giyip bisikletlerini çiçeklerle süsleyerek tura çıkacak kadınlar, pazar günlerinin otomobilsiz geçmesi için çağrıda bulunacak.

Otomobilsiz pazar

Turun fikir annesi öğretmen Sema Gür, "Bu yıl kadınlar bireysel olarak süslenerek yollarda olacak. 150 şehirde gönüllülerimiz var. Bu sene 20 bin kadının tura katılmasını bekliyoruz. Ortak etiketimiz 'Otomobilsiz Pazar'. Yılda bir Pazar günü etkinliğimiz var. Ama biz yerel yönetimlere; 'gelin her Pazar şehrimizdeki bazı yolları trafiğe kapatalım ve otomobilsiz alanların ne kadar insani, sessiz, sakin olduğunu tüm dünyaya gösterelim' diyoruz" dedi.

Güzelolan her şeye davet

Tur fikri çıktığında birkaç kişi olduklarını ve giderek çoğaldıklarını anlatan Tuğba Laçinler, "Buluştuğumuzda birkaç yüz olduk ve sonra birkaç bin olduk. Bütün bunlar kendiliğinden oldu. Kimse bizi bir şeye zorlamadı. İnsanlar bireysel olarak bu güzel harekete katılmak istiyorlar. Toplum bilinci güzel olan her şeye 'Evet' diyor. Birlikte bir şey yapmanın güzelliğini de tura geldiğiniz zaman görüyorsunuz. İnsanların iyi enerjilerini görüyoruz. Tüm kadınlara o birliktelik için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Her sene tura katılan Mualla Usta, "Ben bisikleti geç öğrenenlerdenim. Ama artık bisiklet bir ulaşım aracım oldu. Her fırsatta daha çok kadının bisiklet kullanması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Çeçekleri eksik etmiyoruz

Süslü kadınların içinde yer almaktan gurur duyduğunu aktaran Filiz Karagözoğlu, "Süslü Kadınlar adını kullanmamız nedeniyle eleştiriler geliyor. Günlük hayatımızda işe gidiyorsak bisiklete iş kıyafetlerimizle, spor yapıyorsak spor kıyafetlerimizle biniyoruz. Ama bu bir festival ve bunu çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de yüzümüzden gülücüğümüzü, bisikletlerimizden çiçeklerimizi eksik etmiyoruz" diye konuştu.