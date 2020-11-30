Susuzluk kapımızda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 35’e düşen Tahtalı Barajı havzasından önemli mesajlar verdi. Soyer, “Ciddi bir tehdit kapımızda. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu. İzmir'in can damarı konumundaki barajda su seviyesinin büyük ölçüde azaldığını ve bu durumun gözle görünebilir bir hal aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere “tasarruf” çağrısında bulundu. Başkan Soyer, “Şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda” dedi.

Hassas noktadayız

Suyun dikkatli kullanılmaması halinde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağı uyarısında da bulunan Tunç Soyer, şunları söyledi: Çok hassas bir noktadayız. Çok kırılgan bir noktadayız. Şu anda birçok hemşerim, arkadaşım farkına varmıyor ama uyarı yapmak bizim görevimiz. Herkesin su kullanımında olağanüstü bir tasarruf yapması ve çok titiz olması gerekiyor. Bu vesile ile tüm İzmir'e çağrı yapıyoruz.”

320 gün yetecek

İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan da “Bugün itibariyle Tahtalı Barajı'nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün kadar yetecek.” dedi.



