“Süt Kuzusu” artık 30 ilçede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu projesinden artık Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerindeki çocuklar da yararlanacak. Böylece İzmir’de projenin uygulanmadığı ilçe kalmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi üretici kooperatiflerinden aldığı sağlıklı sütleri, kentte yaşayan çocuklara ulaştırmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 1 Temmuz'da kooperatiflerle yaptığı süt alım sözleşmesinin ardından ilk etapta Ödemiş, Bayındır, Selçuk, Bergama, Dikili ve Kiraz’ın dahil olduğu Süt Kuzusu projesi kapsamında bu kez de Tire, Beydağ, Çeşme, Karaburun ve Kiraz ilçelerinde süt dağıtılmasına karar verildi.

1 ile 5 yaş arasındaki çocukların faydalandığı proje kapsamındaki süt dağıtım ağına bu ilçelerin de dahil edilmesinin ardından talepler toplanmaya başlandı. Süt dağıtımlarının önümüzdeki haftalarda yapılması planlanıyor. Böylece daha önce 11 merkez ilçede uygulanan Süt Kuzusu projesi 30 ilçenin tamamına ulaşmış olacak. Süt Kuzusu projesi kapsamında, 160 bin çocuğa, ayda 8’er litre süt dağıtımı sağlanacak. Proje sayesinde bugüne kadar toplamda 427 bin 512 çocuğa ulaşıldı.