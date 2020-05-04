Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Ramazanı evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında 169 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirildi. Gelenlerden 1'inin yüksek ateş nedeniyle hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:30

Yurt dışında 59 ülkede bulunan on binlerce Türk vatandaşının ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'tan havalanan ve 169 Türk vatandaşının taşındığı 'Flynas' isimli uçak, saat 13.00'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indirildi. Sağlık kontrollerinde ateşi yüksek çıkan bir vatandaş, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Valiz kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemlerin tamamlanmasının ardından 169 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinayı geçirecekleri Aydın'ın Söke ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara gitmek için kendilerine tahsis edilen otobüslerle yola çıktı.

Önceki Haber
Tire’de, çekirge istilasına karşı kimyasal mücadele 
Sonraki Haber
Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.